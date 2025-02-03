Панама согласилась с требованиями Госдепа по Китаю

Правительство Панамы решило не продлевать меморандум об участии в китайской инициативе «Один пояс - один путь». Президент Хосе Рауль Мулино объявил об этом после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, сообщило издание Expediente Público.

«Мое правительство не будет продлевать меморандум о взаимопонимании 2017 года по инициативе „Один пояс - один путь“. Это так. Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока», - сказал он.

Встреча Мулино и министра иностранных дел Панамы Хавьера Мартинеса-Ачи с Рубио длилась около часа. Госдеп настоял на том, что нахождение портов Кристобаль в Атлантическом океане и Бальбоа на тихоокеанской стороне под влиянием китайских компаний нарушило Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала. Госсекретарь пригрозил принять меры для защиты прав США.

Американский президент Дональд Трамп объявил, что нужно вернуть контроль над Панамским каналом. Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне назвал его стратегическим активом.