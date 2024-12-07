Памятник отцу Асада снесли в Дамаске

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По данным издания, население района преимущественно составляет народность друзы. В настоящее время Дамаск окружили радикальные исламисты, протурецкая оппозиция и курдские формирования.

Ситуация в Сирии обострилась после захвата боевиками радикальных группировок города Алеппо. После этого они захватили города Телль-Биса и Эр-Растан, связывающих провинции Хама и Хомс. Правительственные войска потеряли контроль над Пальмирой.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что власти Иордании и Египта призвали президента Сирии Башара Асада уехать из страны.

В канцелярии сирийского лидера заявили, что он будет находится в Дамаске.

Жители района Джарамана в Дамаске снесли памятник Хафезу Асаду - отцу президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило агентство Anadolu.