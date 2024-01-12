12 января 2024, 17:36

Памятник Назарбаеву снесли в Астане

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Памятник бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву демонтировали на территории Национального университета обороны в Астане. Об этом сообщило издание Vlast.kz со ссылкой на Минобороны республики.

Решение о сносе монумента объяснили переименованием учебного заведения, которое раньше называлось в честь Назарбаева. Памятник переместят и установят в здании Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил.

В ведомстве уточнили, что монумент будет некоторое время храниться в помещении Минобороны. После подготовки памятник доставят в культурное учреждение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее указал на вину Назарбаева в январском бунте 2022 года. По его словам, причиной массовых беспорядков стала попытка установить в стране систему двоевластия после формального ухода Назарбаева с должности президента.

Беспорядки в Казахстане в 2022 году начались с митингов в северных районах из-за роста цен на газ. Ситуацией воспользовались политические структуры, которые вывели на улицы вооруженных людей.

Казахстан Памятники
12 января 2024, 18:17
Убийцей российской туристки в Турции мог оказаться гид — СМИ
Unsplash
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Сотрудники полиции заподозрили в убийстве 40-летней российской туристки в районе Кемера местного жителя, который работает гидом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Женщина приехала на турецкий курорт в начале года и пропала. Она ушла в горы одна, оставив личные вещи в гостинице, и не вернулась. Ее разыскивали полиция и волонтеры, 12 января они обнаружили тело россиянки. По данным Telegram-канала, подозреваемый мужчина участвовал в поисках погибшей.

Местные жители также рассказали, что жена гида - тоже россиянка. Она разругалась с супругом и забрала детей с собой, отметили в канале.

Ранее СМИ заявили, что убитую возле Кемера туристку могли похитить ради выкупа.

Труп россиянки обнаружили рядом с ее телефоном - неподалеку от дома гида. Волонтеры обходили эти места несколько раз, но ничего не находили. Авторы канала предположили, что злоумышленник мог подкинуть улику и перенести туда тело позже.

Турция Убийства Преступления Полиция
12 января 2024, 18:01
Американская база в Сирии подверглась ракетному удару
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Американская военная база в районе газового месторождения «Конико» в Сирии подверглась атаке. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

По базе, расположенной в восточной провинции Дейр-эз-Зор, ударили при помощи шести ракет. Две из них упали на территории самого «Конико», остальные нашли на прилегающей территории. Источник отметил, что сейчас за районом обстрела следят боевые вертолеты США.

Американские базы и военные в Сирии и Ираке стали часто сталкиваться с нападениями после обострения палестино-израильского конфликта. Шиитские формирования предупредили Штаты, что будут проводить больше вооруженных операций из-за американской поддержки Израиля. Накануне четыре ракеты выпустили по базе США на северо-востоке Сирии.

США Ракеты Сирия
12 января 2024, 14:53
МИД пригрозил Латвии болезненным ответом на конфискацию «Дома Москвы» в Риге
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Латвию ждет болезненный ответ России на конфискацию Дома Москвы в Риге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга. Она назвала случившееся беззаконием.

По словам Захаровой, материальная и другая ответственность за это полностью лежит на местных властях.

«Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», - предупредила она.

В конце декабря спецслужбы ворвались в здание Дома Москвы в Риге. Работникам этого культурно-делового центра устроили допрос, после чего забрали их телефоны. На входе в здание поставили пост охраны, в помещениях описали имущество. Накануне Латвия распорядилась, чтобы Дом Москвы передали в государственную собственность якобы для предотвращения угроз безопасности. Российское посольство в Латвии расценило это как грабеж.

Латвия Мария Захарова МИД РФ
12 января 2024, 13:45
«Предвестник глобальной катастрофы». Вовлечение Ирана в йеменский конфликт назвали определяющим
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Решение Ирана по формату участия в йеменском конфликте станет определяющим для будущего всего Ближнего Востока. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный заявил «360», что если страна вовлечется в войну напрямую, то произойдет глобальный конфликт.

«На сегодняшний день мы не можем спрогнозировать, как развернутся события на Ближнем Востоке. Все зависит от позиции Ирана», - сказал он.

По мнению политолога, с этой точки зрения существуют два варианта развития событий. Будущее Ближнего Востока и отчасти других регионов зависит от степени вовлеченности иранской республики в противостояние Йемена со странами Запада.

«Если Иран втянется в эту войну на стороне хуситов, то это станет предвестником очередной глобальной катастрофы в регионе, и она затронет практически оба полушария Земли, в том числе США и Великобританию. Произойдут масштабные боевые действия с участием стран с разных континентов», - заявил специалист.

Геннадий Подлесный сказал, что если государство решит действовать скрыто, то это грозит меньшими последствиями для остального мира, но не ближневосточного региона. Он уверен, что гибридная война не обеспечит стабильность.

«Если же Иран решит действовать через прокси, как это принято говорить, то есть через йеменских хуситов, то масштабного конфликта не произойдет. Но случится достаточно острый для Ближнего Востока конфликт с многочисленными жертвами, и ничего с точки зрения мира и благополучия стран региона не получится», - предупредил он.

США и Великобритания в ответ на атаки по гражданским кораблям в Красном море нанесли 73 удара по объектам хуситов в Йемене. Россия осудила произошедшее. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал действия англосаксов нелегитимными.

США Великобритания Международные отношения Войны Иран Ближний Восток

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