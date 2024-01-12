Памятник Назарбаеву снесли в Астане

Решение о сносе монумента объяснили переименованием учебного заведения, которое раньше называлось в честь Назарбаева. Памятник переместят и установят в здании Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил.

В ведомстве уточнили, что монумент будет некоторое время храниться в помещении Минобороны. После подготовки памятник доставят в культурное учреждение.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее указал на вину Назарбаева в январском бунте 2022 года. По его словам, причиной массовых беспорядков стала попытка установить в стране систему двоевластия после формального ухода Назарбаева с должности президента.

Беспорядки в Казахстане в 2022 году начались с митингов в северных районах из-за роста цен на газ. Ситуацией воспользовались политические структуры, которые вывели на улицы вооруженных людей.