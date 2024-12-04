Памятник Евгению Пригожину установили в Африке

Пятиметровые скульптуры установили у стен «Русского дома». Авторы изобразили Пригожина в бронежилете и Уткина с оружием в руках. Церемония открытия памятника прошла 3 декабря, в ней приняли участие руководство Министерства национальной обороны ЦАР, штаба Вооруженных сил, представители полиции, жандармерии и дипломаты.

«Я не могу недооценивать их вклад. Эти памятники станут символом сотрудничества между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой, а также напоминанием всем о том, что мир и безопасность никогда не достигаются изящным путем», - сказал глава «Русского дома» Дмитрий Сытый.

Пригожин и Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 года. Памятники военным деятелям появились в Горячем Ключе и на кладбище в Санкт-Петербурге.