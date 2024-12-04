04 декабря 2024, 01:29

Памятник Евгению Пригожину установили в Африке

РИА «Новости»
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Власти Центральноафриканской Республики увековечили память основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина. В городе Банги открылся памятник россиянам, сообщила радиостанция Lengo Songo.

Пятиметровые скульптуры установили у стен «Русского дома». Авторы изобразили Пригожина в бронежилете и Уткина с оружием в руках. Церемония открытия памятника прошла 3 декабря, в ней приняли участие руководство Министерства национальной обороны ЦАР, штаба Вооруженных сил, представители полиции, жандармерии и дипломаты.

«Я не могу недооценивать их вклад. Эти памятники станут символом сотрудничества между Российской Федерацией и Центральноафриканской Республикой, а также напоминанием всем о том, что мир и безопасность никогда не достигаются изящным путем», - сказал глава «Русского дома» Дмитрий Сытый.

Пригожин и Уткин погибли в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа 2023 года. Памятники военным деятелям появились в Горячем Ключе и на кладбище в Санкт-Петербурге.

Африка Памятники Евгений Пригожин
03 декабря 2024, 23:49
Байден не смог подняться на одну ступеньку во время визита в Анголу
РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смог самостоятельно преодолеть одну ступеньку невысокого подиума, ему на помощь пришел лидер Анголы Жуан Лоренсу. Об этом сообщил Telegram-канал «РИА Новости: США».

Судя по кадрам, сначала Байдену показали направление, в котором ему необходимо идти. Но когда нужно было подняться на подиум, Лоренсу взял американского коллегу за руку и помог ему подняться.

Президент США прибыл в Анголу с трехдневным визитом. Во время выступления он назвал центральноафриканскую страну городом. Также Байден объявил о выделении одного миллиарда долларов на укрепление продовольственной безопасности Анголы.

На время приезда американского лидера в провинции Бенгела запретили уличную торговлю, перенесли похороны и перекрыли дороги. Джо Байден впервые посетил Анголу с официальным визитом в качестве президента.

США Африка Джо Байден
03 декабря 2024, 21:32
Маск назвал самую большую угрозу человечеству
РИА «Новости»
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Падение рождаемости стало для человечества самой глобальной угрозой за все время существования. Американский бизнесмен, основатель SpaceX и глава Tesla Motors Илон Маск заявил об этом в соцсети X.

Он прокомментировал публикацию с инфографикой на основе данных Отдела народонаселения ООН. По подсчетам ученых, средний уровень рождаемости сильно снизился с 1960-х годов по всему миру. Маск увидел в этом серьезную проблему.

«Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор», - заявил предприниматель.

Сам Макс, являясь самым богатым человеком , стал отцом не менее 11 детей от директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис, певицы Граймс и писательницы Джастин Уилсон. В прессу попала история о том, как бизнесмен предложил сотруднице SpaceX родить от него ребенка, но дама отказалась.

Дети Семья Илон Маск
03 декабря 2024, 21:00
Китай закрыл экспорт в США минералов для полупроводников и оружия
РИА «Новости»
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Власти Китая запретили поставки в США материалов, которые могут использоваться для производства полупроводников и различных видов вооружений. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на директиву Министерства торговли КНР, в список вошли галлий, германий, сурьма и сверхтвердые металлы.

Этим же документом ведомство ужесточило контроль за поставками в США графитовых изделий. Журналисты отметили, что галлий и германий используют для производства полупроводников, солнечных батарей, а также волоконно-оптических кабелей. Сурьму применяют для производства пуль и других видов оружия, а графит - крупнейший компонент аккумуляторов электромобилей.

Китай ввел санкции после очередных угроз избранного президента Дональда Трампа о пошлинах на импорт китайских товаров в размере 10%.

Представитель Белого дома, комментируя решение китайских властей, отметил, что США пойдут на встречный шаг вместе с другими странами. Раскрыть подробности он отказался.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, комментируя угрозу Трампа о 100% пошлинах на товары стран БРИКС после введения внутренней валюты блока, заявил, что страна не откажется от сотрудничества со своими партнерами по блоку. Он подчеркнул, что БРИКС несет устойчивый и стабильный рост мировой экономике.

США Санкции Китай
03 декабря 2024, 20:46
Глава «Грузинской мечты» ответил на слухи об уходе с поста
РИА «Новости»
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Слухи об уходе с поста председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Гарибашвили не соответствуют действительности. Об этом бывший премьер-министр страны написал на странице партии в Facebook*.

«Хотел бы подчеркнуть, что являюсь членом нашей команды, и вся остальная информация не соответствует действительности», - отметил он.

Таким образом Гарибашвили прокомментировал появившиеся сообщения грузинских СМИ о своем уходе с должности. Глава «Грузинской мечты» допустил, что общество специально пытаются ввести в заблуждение, чтобы вызвать искусственный шум.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась покидать должность , несмотря на истечение срока мандата. Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что события в Грузии начали развиваться по украинскому сценарию.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Грузия

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