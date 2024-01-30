30 января 2024, 00:40

Памятник детям блокадного Ленинграда осквернили в Ереване

Unsplash
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В столице Армении устроили погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Вандалом оказался житель Еревана, сообщило РИА «Новости».

В прошлую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями общественных организаций возложил цветы к этому монументу в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

После завершения мероприятия ереванец опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия он снимал на видео, а потом опубликовал в социальных сетях.

В ролике мужчина высказал недовольство по поводу слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее дипломат предложила предоставить ссылку на документ какой-либо международной организации, например, ООН об этнических чистках в Карабахе. Вандал заявил, что «никаких документаций о блокаде Ленинграда» нет.

Ранее 23-летний москвич сломал скульптуру «Принцесса Турандот» у московского Театра имени Вахтангова. Следователи возбудили уголовное дело.

Армения Памятники Россия Мужчины Блокада Ленинграда
30 января 2024, 00:38
Постпреды ЕС одобрили предложение по доходам от замороженных активов РФ
РИА «Новости»
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Послы Европейского союза предварительно одобрили использование доходов от замороженных российских активов. Об этом заявили в сообщении бельгийской миссии при ЕС в соцсети X.

«Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», - уточнило председательство Бельгии в совете ЕС.

По словам одного из европейских дипломатов, Еврокомиссия предлагала аккумулировать доходы, полученные от замороженных активов РФ на специальных счетах.

Их могли бы использовать в будущем для финансирования Украины, но пока речь об их переводе в бюджет ЕС или украинским властям не идет. Необходимо еще разработать механизм передачи денежных средств.

Ранее эксперты предупредили, что подобный шаг серьезно ударит по евро и доллару.

До этого МИД РФ предупредило о последствиях конфискации российской недвижимости и активов. В дипведомстве сообщили, что подобные действия западных стран нарушают «основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств». Все они повлекут адекватный и эффективный ответ со стороны России.

Бельгия Доходы Россия Евросоюз Деньги
29 января 2024, 21:08
Доля мирового ВВП стран БРИКС выросла до 35% и обогнала G7
РИА «Новости»
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Доля стран БРИКС в 2023 году выросла с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес G7. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран „Большой семерки“», - отметила она.

По словам Набиуллиной, такие показатели указывают на значимую роль БРИКС в мире.

С 1 января 2024 года Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты официально стали членами БРИКС. Заявки государств одобрили на саммите организации в августе прошлого года.

Еще одна страна - кандидат на вхождение в БРИКС, Аргентина отказалась от вступления. Новый президент Хавьер Милей объявил, что отклонил принятое своим предшественником Альберто Фернандесом приглашение страны в БРИКС.

Центробанк Экономика БРИКС ВВП
29 января 2024, 19:47
Кучи навоза и горящие шины. Фермеры блокировали движение на улицах Гамбурга
Global Look Press
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Протестные настроения фермеров в Германии набирают обороты. В нескольких районах Гамбурга участники выступлений заблокировали движение транспорта. Кроме того, митингующие разбросали кучи навоза на дороге, а также подожгли покрышки и пожарную бочку, сообщили «Известия» со ссылкой на портал n-tv.

По информации местных СМИ, в перекрытии тракторами Финкенвердерского кольца участвовали порядка сотни фермеров. Им удалось блокировать доступ к крупнейшему порту Гамбурга. Этот объект имеет большое значение для перевалки контейнеров.

Также протестующие перекрыли тракторами мост Кельбранд, что сказалось на движении грузовиков на автостраде A7 в районе туннеля под Эльбой. В итоге во всем районе начали скапливаться большие пробки.

В центре Гамбурга тракторы также затруднили движение, там фермеры собрались на митинг близ железнодорожной станции Даммтор.

Митинги фермеров проходят не только в Германии. Во Франции демонстранты решили попытаться устроить блокаду Парижа , для сдерживания участников акции власти вывели на улицы бронетехнику.

Германия Общественные акции
29 января 2024, 19:10
Власти Техаса решили установить колючую проволоку на границе с Мексикой
Global Look Press
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Власти американского штат Техас решили проложить колючую проволоку по всей границе с Мексикой. Об этом сообщил вице-губернатор Дэн Патрик в интервью Fox News.

По его словам, несколько месяцев назад границу штата в день пересекали около трех тысяч мигрантов.

Сейчас этот показатель равен нулю. В случае, если федеральные власти захотят перерезать всю колючую проволоку на техасской границе, им понадобится очень много кусачек. При этом Патрик подчеркнул, что руководство штата не хочет конфронтации с Белым домом.

Ранее Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что регион будет следовать собственному курсу по борьбе с нелегальными мигрантами. Главы еще 25 штатов обвинили Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.

Его оппонент на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп заявил, что миграция убивает США. Республиканец подчеркнул, что неконтролируемый поток мигрантов грозит стране катастрофой.

Мексика США

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