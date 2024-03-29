29 марта 2024, 00:50

Память жертв теракта в «Крокусе» почтили в Русском доме в Риме

РИА «Новости»
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В Русском доме в Риме прошел вечер памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холе». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В концерте участвовали победители всероссийских и международных конкурсов, которые сейчас работают в Италии. Они исполнили произведения Петра Чайковского, Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. Мероприятие посетили более 200 человек, в частности дипломаты, журналисты, общественники и деятели культуры.

В завершение вечера хор Русского дома в Риме исполнил песню «Журавли», которая стала символом скорби по жертвам теракта. Все присутствующие встали в знак траура.

«Наша публика - итальянцы и соотечественники - сегодня пришли сюда выразить свою солидарность с российским народом в борьбе с терроризмом», - заявила директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.

Жители Рима сразу после теракта начали приносить цветы, мягкие игрушки и свечи к российскому посольству в Италии.

Ранее в Санкт-Петербурге почтили минутой молчания память о жертвах теракта на благотворительном концерте рок-группы «Пикник».

Италия Концерты Песни Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 01:07
«Мечтать не вредно». Лавров оценил статью Politico об изоляции России
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критически высказался о публикации Politico, где содержались различные варианты действий против России, в том числе об ее изоляции и отчуждении от постсоветского пространства. В интервью «Известиям» он оценил статью словами «мечтать не вредно».

«Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят», - заявил глава дипведомства.

Недавно издание Politico опубликовало пять сценариев действий США, в числе которых рассматривались изоляция России в ее собственных границах, а дальше инициация процесса ее внутреннего разрушения путем межэтнических распрей и даже терроризма. На это Лавров отметил, что это еще достаточно «щедрый сценарий», учитывая, что на Западе существует много вариантов «деколонизации» России.

Дипломат также обратил внимание на другой материал издания, в котором анализировалась внешняя политика и международные операции США. В статье отмечалось, что американское участие заканчивалось тогда, когда их бизнес «выжимал» из региона все, что ему было нужно. Украине следовало бы учесть этот момент.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада навязчиво и бездоказательно убеждают Россию в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ
29 марта 2024, 00:45
«Знают больше, чем говорят». Сокрытие важной информации увидели в молчании США о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Выпустившие в начале марта предупреждение о высокой вероятности теракта в России отказались раскрыть какие-либо детали после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». На этом фоне особенно ярко выглядит президент Франции Эммануэль Макрон, который дал прямое согласие к обмену с Россией информацией о возможных терактах. Об этом в комментарии ведущей «360» Екатерине Малашенко заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он напомнил, что Макрон в своем недавнем заявлении объявил, что спецслужбы Франции во взаимодействии с коллегами по Евросоюзу сорвали несколько терактов в ряде европейских стран.

«Они обладали массивом информации, что люди перемещались, что-то затевали, их отслеживали и сорвали их замыслы. Этой информацией надо делиться с российскими спецслужбами. Особенно после того, что произошло в Москве. Макрон выразил такую готовность и сказал, что сотрудничество с Россией будет обязательно», - заявил Станкевич.

Политолог отметил, что США после предупреждения о теракте, предоставив неполную информацию, после нападения на «Крокус» ведут себя, как минимум странно. Потому что именно сейчас пора раскрыть все детали.

«Наверняка они знают больше, чем говорят. Здесь речь идет об американской АНБ (разведывательное подразделение Минобороны США - прим. ред.), которое жестко контролирует телефонные переговоры и то, что передается по интернету. Ведь основные серверы находятся как раз на американской территории. Но США ничего больше говорить не хотят», - заявил Станкевич.

Спецслужбы США передали в Россию неполные сведения об террористической угрозе до нападения боевиков на «Крокус Сити Холл», сообщила со ссылкой на источники в американских и европейских службах безопасности газета The New York Times. Собеседники журналистов пояснили, что предоставить полные данные о террористах американцам помешали ухудшившиеся отношения между двумя странами и опасения, что раскроются другие секретные данные.

США Терроризм Россия Франция Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 00:36
Западу пришлось замолчать после команды США признать победу Путина
РИА «Новости»
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В Европе замолчали о «непризнании» победы на выборах президента России Владимира Путина после того, как власти США заявили, что с ним нужно работать. Об этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил «Известиям».

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что реальность состоит в том, что Путин является президентом России, и в США будут действовать, опираясь на этот факт.

«Но когда <…> советник президента по национальной безопасности Салливан сказал, что США будут работать с реальностью президентства Владимира Путина. После этого вся Европа замолчала. Хозяин сказал, и все взяли „под козырек“», - пояснил Лавров.

По словам главы МИД, Европы как самостоятельного игрока на мировой арене не существует.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен принял решение заблокировать текст заявления стран «Большой семерки» , осуждавшее состоявшиеся в России выборы президента.

США Сергей Лавров Европа Россия Владимир Путин
28 марта 2024, 22:27
Захарова ответила Кирби поговоркой на оскорбление российских чиновников
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила поговорку в ответ на оскорбления российских чиновников со стороны координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Своим мнением дипломат поделилась в своем Telegram-канале.

«В русском таких пословиц нет, потому что „навоз во рту носят“ не у нас, а за океаном», - написала она.

Также Захарова привела русскую поговорку: «У кого что болит, тот о том и говорит», отметив, что для нее стало понятно, почему в США популярно выражение «вымыть рот с мылом».

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее произнес поговорку о продавцах навоза, когда говорил о российских чиновниках, которые не поверили в причастность ИГИЛ* к теракту в Crocus City Hall.

*Запрещенная в России террористическая организация.

США Мария Захарова Россия МИД РФ

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