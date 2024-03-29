Память жертв теракта в «Крокусе» почтили в Русском доме в Риме

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В концерте участвовали победители всероссийских и международных конкурсов, которые сейчас работают в Италии. Они исполнили произведения Петра Чайковского, Александра Скрябина и Сергея Рахманинова. Мероприятие посетили более 200 человек, в частности дипломаты, журналисты, общественники и деятели культуры.

В завершение вечера хор Русского дома в Риме исполнил песню «Журавли», которая стала символом скорби по жертвам теракта. Все присутствующие встали в знак траура.

«Наша публика - итальянцы и соотечественники - сегодня пришли сюда выразить свою солидарность с российским народом в борьбе с терроризмом», - заявила директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.

Жители Рима сразу после теракта начали приносить цветы, мягкие игрушки и свечи к российскому посольству в Италии.

Ранее в Санкт-Петербурге почтили минутой молчания память о жертвах теракта на благотворительном концерте рок-группы «Пикник».