25 марта 2024, 20:06

Память погибших в Crocus City Hall почтили в Совбезе ООН

РИА «Новости»
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Входящие в Совет Безопасности ООН делегации 15 стран начали заседание о ситуации на Ближнем Востоке с минуты молчания в память о погибших во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщило постоянное представительство России в международной организации.

К минуте молчания собравшихся призвал постоянный представитель Японии при ООН и занимающий пост председателя Совета Безопасности организации Ямазаки Казуюки.

«По просьбе делегации Российской Федерации и от имени всех членов Совета Безопасности прошу всех присутствующих почтить минутой молчания погибших в ходе террористической атаки в Подмосковье 22 марта», - объявил он.

На Crocus City Hall напала вооруженная группа мужчин. Боевики открыли стрельбу по сотрудникам и зрителям в фойе и зале перед концертом группы «Пикник».

После прекращения огня террористы бросили несколько бутылок с коктейлем Молотова на сцену и в сторону зрительских кресел. Пожар быстро разгорелся и привел к обрушению части кровли здания.

В теракте погибли 137 человек, включая трех детей, пострадавшими стали 182 человека. Следователи завели уголовное дело о теракте, в рамках которого задержали 11 человек.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте семерых фигурантов : четырех непосредственных участников бойни, двух сообщников и одного вовлеченного в преступлении.

ООН Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 22:21
Россия указала на нарушение США конвенции ООН по морскому праву
РИА «Новости»
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Принятое властями США одностороннее решение о расширении границ морского шельфа противоречит принятой ООН конвенции по морскому праву. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, с таким заявлением выступил официальный представитель России при Международном органе по морскому дну (МОД) Сергей Петрович.

В ходе очередной сессии организации представитель России заявил, что США в декабре прошлого года в одностороннем порядке объявили о расширении внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль в семи районах Мирового океана.

Таким образом американцы необоснованно объявили о правах на морское дно общей площадью около одного миллиона квадратных километров. При этом страна не направляла никаких заявлений в специальную комиссию.

«Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного „общим наследием человечества“, - заявил Петрович.

Дипломат добавил, что все страны мира, которые устанавливают границы континентального шельфа за пределами разрешенных 200 морских миль, проводят работу по заявке к Комиссию о границах континентального шельфа, как это предусмотрено 76-й статьей принятой Конвенции.

Решение США представитель России назвал недопустимым. Он подчеркнул, что своим решением американские власти ограничили права других стран по доступу к ресурсам. В сложившейся ситуации Россия не признала новые внешние границы США континентального шельфа.

Госдеп США в середине декабря прошлого года объявил, что расширение границ континентального шельфа коснулось части Арктики и Берингового моря. В ведомстве заявили, что новая территория стала неотъемлемой частью США и страна получила право на управление ресурсами.

Принятое властями США одностороннее решение о расширении границ морского шельфа противоречит принятой ООН конвенции по морскому праву. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел , с таким заявлением выступил официальный представитель России при Международном органе по морскому дну (МОД) Сергей Петрович.

США Россия Арктика ООН
25 марта 2024, 20:49
Посол России отказался от визита в МИД Польши из-за ситуации с ракетой
flickr.com
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Посол России Сергей Андреев отказался посещать МИД Польши, куда его вызвали после случая с залетевшей на территорию страны ракеты. Об этом дипломат рассказал РИА «Новости».

Андреев рассказал, что его пригласили в ведомства на встречу с заместителем министра иностранных дел.

Темой разговора должна была стать российская крылатая ракета, которая, по заявлениям польской стороны, нарушила воздушной пространство страны, пробыла в нем 39 секунд, после чего улетела.

«Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», - заявил дипломат.

Сергей Андреев уточнил у польских коллег, планируют ли они представить какие-то доказательства «ракетного инцидента».

И напомнил, что российская сторона до сих пор ждет доказательств о ракете, якобы залетевшей в воздушное пространство Польши, 29 декабря прошлого года.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что власти Польши агрессивными выпадами против России пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем страны.

Ракеты Международные отношения Россия Польша
25 марта 2024, 20:38
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа
Unsplash
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Участники Совета Безопасности ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Об этом сообщило РИА «Новости».

В подготовке резолюции участвовали Алжиро, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения, Швейцария, Эквадор, Япония и Южная Корея.

За ее принятие проголосовали 14 государств Совета Безопасности международной организации среди них - Великобритания, Китай, Россия и Франция. США воздержались от голосования и не стали накладывать вето на это решение.

Согласно проекту непостоянных членов СБ, от палестинского движения ХАМАС потребовали немедленно освободить всех заложников, а Израиль обязали обеспечить увеличение потока гуманитарной помощи в Сектор Газа.

В пятницу Россия и Китай в Совете Безопасности ООН проголосовали против американского проекта резолюции по прекращению огня в секторе Газа. Постпред при организации Василий Небензя заявил, что ряд членов СБ проголосовали под нажимом США, «покрыв себя позором».

США Россия ООН Китай
25 марта 2024, 19:57
Захарова указала на демонстративное аморальное поведение США после теракта в России
РИА «Новости»
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Решение властей США не оказывать помощь России в связи с терактом в Crocus City Hall указало на их аморальность. Об это официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Демонстративное аморальное поведение стало „новой нормальностью“ в либеральных демократиях», - отметила она.

Ранее дипломат отметила, что Соединенные Штаты должны помнить, как связали теракт в Crocus City Hall с ИГ*. Захарова добавила, что террористы хотели скрыться на Украине, которую 10 лет превращали в центр распространения терроризма в Европе.

Вице-президент США Камала Харрис заявляла, что у американских властей нет свидетельств, указывающих на причастность Украины к теракту в Подмосковье.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. По данным следствия, жертвами атаки стали 137 человек.

*«Исламское государство» / ИГ - запрещенная в России террористическая организация.

США Мария Захарова Россия

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