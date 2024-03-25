Память погибших в Crocus City Hall почтили в Совбезе ООН

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К минуте молчания собравшихся призвал постоянный представитель Японии при ООН и занимающий пост председателя Совета Безопасности организации Ямазаки Казуюки.

«По просьбе делегации Российской Федерации и от имени всех членов Совета Безопасности прошу всех присутствующих почтить минутой молчания погибших в ходе террористической атаки в Подмосковье 22 марта», - объявил он.

На Crocus City Hall напала вооруженная группа мужчин. Боевики открыли стрельбу по сотрудникам и зрителям в фойе и зале перед концертом группы «Пикник».

После прекращения огня террористы бросили несколько бутылок с коктейлем Молотова на сцену и в сторону зрительских кресел. Пожар быстро разгорелся и привел к обрушению части кровли здания.

В теракте погибли 137 человек, включая трех детей, пострадавшими стали 182 человека. Следователи завели уголовное дело о теракте, в рамках которого задержали 11 человек.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте семерых фигурантов : четырех непосредственных участников бойни, двух сообщников и одного вовлеченного в преступлении.