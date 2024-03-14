14 марта 2024, 11:59

Памфилова указала на нарушения избирательных прав россиян на Западе

РИА «Новости»
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Западные страны в беспрецедентных масштабах нарушают избирательные права россиян. Об этом на брифинге в четверг заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Все это проходит в условиях циничного и беспрецедентного нарушения прав рядовых российских граждан на Западе. Ладно под санкциями мы, государственные деятели и высокопоставленные политики. А граждане тут при чем?» - задалась она вопросом.

Памфилова отметила, что недружественные страны намерены осуществить провокации в ходе предстоящих президентских выборов в России.

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Ранее Памфилова отметила, что выборы президента России пройдут в тяжелой международной обстановке. По ее словам, на сайт ЦИК после начала президентской кампании провели свыше 12 миллионов хакерских атак.

Элла Памфилова Россия Запад Выборы
14 марта 2024, 11:50
Железный занавес между Россией и Прибалтикой пообещали создать в Латвии
Global Look Press
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Страны Прибалтики и Россию в будущем разделит железный занавес. Об этом на публичном мероприятии в Вашингтоне заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, ее слова привело РИА «Новости».

«В будущем, как мы понимаем, между Россией с Белоруссией и странами Прибалтики появится железный занавес», - сказала она.

Силиня при этом отметила, что ее страна пока не смогла обеспечить собственную энергетическую независимость от поставок газа и нефти из России.

В конце февраля сейм Латвии запретил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Однако ограничения не распространяются на продукцию, которая следует через территорию страны транзитом.

В начале января стало известно, что более тысяче российских граждан грозит депортация из Латвии. Речь шла о людях, которые не подали заявление на получение вида на жительство в стране согласно требованиям закона об иммиграции.

Латвия Россия
14 марта 2024, 10:35
Умер занявший последнее место на Евровидении певец Джо Кутахар
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На 84-м году жизни скончался известный мальтийский певец Джо Кутахар, который участвовал в конкурсе Евровидение. Об этом сообщило издание Times of Malta.

О смерти артиста стало известно от его брата Фрэнка. Причины ухода исполнителя из жизни не называются.

Джо Кутахар принимали участие в Евровидении в 1972 году в Эдинбурге. Выиграв отбор, Кутахар представил Мальту на международном конкурсе в дуэте под названием Helen and Joseph. Участники заняли последнее место, получив минимальное количество баллов от большинства членов жюри.

Несмотря на это, карьера Кутахара была длительной и разнообразной. Родившийся в 1941 году певец отметился как артист кабаре в Великобритании в 1960-е годы и участник мальтийской рок-оперы Ġensna.

Евровидение Музыка Шоу-бизнес
14 марта 2024, 10:00
В СБ ООН в закрытом режиме поднимут тему расследования ЧП с «Северными потоками»
РИА «Новости»
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Тему необходимости проведения международного расследования терактов на «Северных потоках» вновь поднимут на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 14 марта. Об этом в своем Telegram сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что после того, как национальные расследования по поводу ЧП с российскими магистральными газопроводами прекратили Дания и Швеция, стало очевидно, что они пытались просто тянуть время.

Все это, подчеркнул Полянский, делалось ради того, чтобы вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте.

«Просто дальше тянуть резину в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли. В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет», - указал он.

Зампостпреда добавил, что обсуждение вопроса будет закрытым. Затем пройдет общение с журналистами.

Газопровод Северный поток — 2 ООН Северный поток
14 марта 2024, 09:42
США провели с Ираном тайные переговоры об атаках хуситов
РИА «Новости»
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США пытались убедить Иран повлиять на йеменских хуситов с тем, чтобы они прекратили атаки на суда в Красном море. Тайные переговоры между сторонами прошли в январе в Омане, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Делегацию Штатов, по информации FT, возглавлял координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк. Иран представлял заместитель главы МИД Али Багери Кани. Общение при этом происходило через оманских посредников.

Источник издания отметил, что Штаты рассматривают непрямой канал связи с Ираном как способ обсудить «весь спектр угроз» и понять, какие действия следует предпринять для предотвращения более масштабного конфликта. На переговорах в Омане американская сторона также высказала обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, указала газета.

По информации РИА «Новости» , хуситы собираются запустить в производство и использовать для атак на корабли гиперзвуковые ракеты скоростью десять тысяч километров в час, работающие на твердом топливе. Их уже испытали в Йемене, сообщил источник агентства.

США Иран

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