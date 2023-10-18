Палестинский посол призвал арабские страны заручиться поддержкой России и Китая

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Дипломат подчеркнул, что палестинцы всеми силами стремятся защитить свои права. Сейчас под ударом находится не только сектор Газа, но и весь регион, добавил аш-Шубаки.

«Арабы должны снискать поддержку России и Китая», - отметил посол.

В Совете безопасности ООН пройдут ожесточенные дебаты по ситуации в секторе Газа.

Россия присоединится к обсуждениям , сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Совбез ООН 9 октября не принял общего заявления по произошедшему в Израиле и секторе Газа. Российский проект резолюции о прекращении огня отклонили. Против него проголосовали Великобритания, США, Финляндия и Япония.

Арабские страны должны заручиться поддержкой России и Китая, чтобы отстаивать свои интересы. Такое заявление сделал посол Палестины в Марокко Джамаль аш-Шубаки в комментарии телеканалу Sky News - Arabia.