Палестинские силы остановили продвижение армии Израиля в Газе
Палестинские силы остановили продвижение израильских военных в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По информации источника издания, палестинские формирования дали ожесточенный отпор армии Израиля более чем на пяти направлениях в Газе.
«Сопротивление Газы организовало мощную линию обороны и остановило израильское продвижение в районе медцентра „Аш-Шифа“. Отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду и потеряли несколько военнослужащих», - говорится в сообщении.
Кроме того, силы Израиля лишились нескольких танков.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ после ликвидации движения ХАМАС возьмет сектор Газа под полный контроль и проведет его демилитаризацию. Он объяснил необходимость этих мер желанием обеспечить полную безопасность для израильтян со стороны анклава.
Ранее стало известно, что после эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября в секторе Газа погибли более 10 тысяч человек.