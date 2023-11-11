Палестинские силы остановили продвижение армии Израиля в Газе

По информации источника издания, палестинские формирования дали ожесточенный отпор армии Израиля более чем на пяти направлениях в Газе.

«Сопротивление Газы организовало мощную линию обороны и остановило израильское продвижение в районе медцентра „Аш-Шифа“. Отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду и потеряли несколько военнослужащих», - говорится в сообщении.

Кроме того, силы Израиля лишились нескольких танков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ после ликвидации движения ХАМАС возьмет сектор Газа под полный контроль и проведет его демилитаризацию. Он объяснил необходимость этих мер желанием обеспечить полную безопасность для израильтян со стороны анклава.

Ранее стало известно, что после эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября в секторе Газа погибли более 10 тысяч человек.