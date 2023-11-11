11 ноября 2023, 09:04

Палестинские силы остановили продвижение армии Израиля в Газе

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Палестинские силы остановили продвижение израильских военных в районе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По информации источника издания, палестинские формирования дали ожесточенный отпор армии Израиля более чем на пяти направлениях в Газе.

«Сопротивление Газы организовало мощную линию обороны и остановило израильское продвижение в районе медцентра „Аш-Шифа“. Отдельные подразделения ЦАХАЛ попали в засаду и потеряли несколько военнослужащих», - говорится в сообщении.

Кроме того, силы Израиля лишились нескольких танков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ после ликвидации движения ХАМАС возьмет сектор Газа под полный контроль и проведет его демилитаризацию. Он объяснил необходимость этих мер желанием обеспечить полную безопасность для израильтян со стороны анклава.

Ранее стало известно, что после эскалации палестино-израильского конфликта с 7 октября в секторе Газа погибли более 10 тысяч человек.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
11 ноября 2023, 09:18
МВФ пообещал отправить Украине 900 млн долларов
РИА «Новости»
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Международный валютный фонд и украинское руководство заключили предварительные договоренности, по которым республика получит новый транш в 900 миллионов долларов по линии расширенного кредитования (EFF). Информацию об этом опубликовали на сайте фонда.

Представители МВФ сообщили о завершении обзора экономики Украины и успешном выполнении страной поставленных перед ней целей на конец сентября.

«Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, что открывает путь для рассмотрения <…> возможности выделить транш», - указали в документе.

В ближайшее время Совет исполнительных директоров окончательно утвердит достигнутые договоренности и перечислит украинскому руководству 900 миллионов долларов.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко сообщал о желании Украины получить около миллиарда долларов от МВФ до конца 2023 года. Он напомнил, что программа поддержки республики рассчитана на четыре года и составляет 15 миллиардов в американской валюте.

Доллары США Украина Деньги
11 ноября 2023, 08:21
Землетрясение произошло в Калифорнии перед саммитом АТЭС
РИА «Новости»
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Северной Калифорнии в США. Магнитуда подземных толчков составила 5,0, сообщили в Геологической службе США (USGS).

Толчки возникли в 03:15 (06:15 по московскому времени). Эпицентр землетрясения выявили в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг оказался на глубине восьми километров.

Местные власти не сообщали о возможных жертвах и разрушениях. Примечательно, что в субботу, 11 ноября, в Сан-Франциско начнется Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее подземные толчки магнитудой 6,9 зафиксировали у побережья Индонезии. Эпицентр располагался на глубине 146 километров.

В начале ноября мощное землетрясение произошло в Непале. Его магнитуда составила 5,6. В результате обрушилось множество жилых домов, погибли как минимум 128 человек.

США Землетрясения Калифорния
11 ноября 2023, 05:12
Устроили катастрофу своими руками. Виновников украинского конфликта нашли в США
РИА «Новости»
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Политика властей США привела к таким мировым потрясениям, как конфликт на Украине и обострение кризиса на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил американский политик Аджаму Барака в соцсети X.

«Некомпетентность администрации [Джо] Байдена является продолжением дилетантизма администрации [Барака] Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за конфликта на Украине. А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке. Это потрясения, которые мы сами себе устроили», - заявил политик.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на переговоры с лидером России Владимиром Путиным. По словам Маска, Зеленскому необходимо перестать уничтожать в окопах украинскую молодежь. Бизнесмен также отметил, что обстановка на фронде приведет к массовым жертвам со стороны ВСУ.

США Израиль Украина Конфликт Израиля и Палестины
11 ноября 2023, 03:33
Немцам пришлось пожертвовать гигиеной ради антироссийских санкций
Freepik
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Для многих граждан Германии после начала СВО принятие душа стало более «редкой, короткой и холодной процедурой». Об этом написала немецкая газета Berliner Morgenpost со ссылкой на данные соцопросов.

По информации газеты, рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине заставил многих немцев экономить. В том числе, на гигиенических процедурах.

«Уже в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57%», - сказано в статье.

Журналисты также привели данные, согласно которым половина граждан Германии уже оборудовала свои дома водо- и энергосберегающими системами, а еще 19% планируют это сделать.

В октябре газета South China Morning Post написала, что санкции вместо России ударили по Европе , причем, в первую очередь - по Германии. По мнению автора статьи, руководство ФРГ подтачивает экономику страны, идя на поводу у Вашингтона и НАТО. Из-за антироссийских санкций Германия вынуждена закупать нефть и газ по завышенной стоимости.

Германия Газ Санкции Нефть Цена на нефть

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