Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр договорился с правительством Украины о выделении территории размером 400 квадратных километров под захоронение опасных отходов. Об этом сообщил французский журналист Жюль Венсен, передало РИА «Новости».

К Венсену обратился анонимный источник из Минсельхоза Украины. По словам собеседника журналиста, во время совместной встречи Сорос-младший и глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак заключили соглашение.

По условиям достигнутого договора, украинская сторона безвозмездно передаст компаниям США земли, в которых химические, нефтяные и фармацевтические компании будут хоронить опасные отходы. Как отметил источник, речь идет о территориях в Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях Украины. Общая площадь выделенных земель составит 400 квадратных километров.

«Это не только сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, но и причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов», - заявил анонимный работник Минсельхоза страны.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что США перенесут программы по разработке биологического оружия с Украины в другие страны, потому что на украинских территориях их пришлось закрыть. «Претендентами» для переноса биолабораторий оказались некоторые государства СНГ.