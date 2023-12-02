02 декабря 2023, 01:10

Палестинская группировка «Исламский джихад» заявила о ракетном ударе по Иерусалиму

РИА «Новости»
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Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму. Об этом бригады «Аль-Кудс» написали в своем Telegram-канале.

«Бригады „Аль-Кудс“ возобновили ракетные удары по оккупированному городу Иерусалим», - сообщили представители палестинской группировки.

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС 1 декабря договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день. Однако палестинцы нарушили гуманитарную паузу и атаковали территорию Израиля. ЦАХАЛ возобновил операцию против ХАМАС.

Палестинское движение возложило ответственность за продолжение конфликта на международное сообщество во главе с США, за срыв гуманитарной паузы - на Израиль. В секторе Газа с момента окончания перемирия погибли минимум 60 человек , ранения получили десятки человек.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 декабря 2023, 02:17
Сын Сороса договорился с Украиной о захоронении химических отходов в стране
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Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр договорился с правительством Украины о выделении территории размером 400 квадратных километров под захоронение опасных отходов. Об этом сообщил французский журналист Жюль Венсен, передало РИА «Новости».

К Венсену обратился анонимный источник из Минсельхоза Украины. По словам собеседника журналиста, во время совместной встречи Сорос-младший и глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак заключили соглашение.

По условиям достигнутого договора, украинская сторона безвозмездно передаст компаниям США земли, в которых химические, нефтяные и фармацевтические компании будут хоронить опасные отходы. Как отметил источник, речь идет о территориях в Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях Украины. Общая площадь выделенных земель составит 400 квадратных километров.

«Это не только сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, но и причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов», - заявил анонимный работник Минсельхоза страны.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что США перенесут программы по разработке биологического оружия с Украины в другие страны, потому что на украинских территориях их пришлось закрыть. «Претендентами» для переноса биолабораторий оказались некоторые государства СНГ.

США Украина Химоружие
02 декабря 2023, 00:40
Жители украинских сел отказались сносить памятники советским воинам
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Жители двух сел в Ивано-Франковской области Украины отказались сносить памятники советским воинам. Об этом сообщил директор областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, чьи слова привело украинское издание «Страна.ua».

Речь идет о населенных пунктах Кинашев и Загорье-Кукольницкое. Местные жители провели собрание и высказались против демонтажа советских монументов.

«Жители сел говорят, что пусть стоят», - сказал Коретчук.

Он добавил, что после этого у него произошел «разрыв шаблонов». Директор музея выразил недоумение и задался вопросом, чего же тогда ожидать от восточных и южных регионов страны.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой «декоммунизации». Ирландский журналист Чей Боуз высмеял такие действия. Он с иронией заявил, что сносом памятников украинские власти нанесли России «крупное поражение».

Памятники Украина
01 декабря 2023, 23:48
США с начала конфликта поставили Израилю десятки тысяч противобункерных бомб и снарядов
Unsplash
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США с начала конфликта на Ближнем Востоке поставили Израилю противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

«США предоставили Израилю… противобункерные бомбы, а также десятки тысяч других видов вооружений и артиллерийских снарядов, чтобы помочь вытеснить ХАМАС из Газы. <…> Поставки начались вскоре после нападения 7 октября», - сообщили в издании.

По данным источников газеты, поставки включают около 15 тысяч противобункерных бомб и 57 тысяч артиллерийских снарядов. В том числе американцы передали израильтянам 100 больших противобункерных бомб BLU-109. Ранее США не сообщали точные цифры отправленного в Израиль оружия.

Журналисты американской газеты The New York Times заявили, что Израиль не просто знал о готовящейся в октябре атаке бойцов ХАМАС на южные регионы, а располагал довольно точными данными об этом еще примерно год назад. План нападения назывался «Стена Иерихона».

США Израиль Оружие
01 декабря 2023, 23:45
Журналистка Deutsche Welle обратилась к Лаврову по-русски после того, как он поставил ее на место
РИА «Новости»
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Журналистка издания Deutsche Welle* обратилась к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на русском языке в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел. Трансляцию мероприятия опубликовали на YouTube-канале Ministry of Foreign Affairs of Russia.

Женщина по-английски спросила у Лаврова, будет ли российская сторона выходить из ОБСЕ, однако исказила его слова, заявив, что дипломат якобы не верит в яркое будущее организации.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ», - ответил Лавров.

Потом министр добавил, что в Германии диктуют журналистам, что именно следует написать. На это женщина возразила уже на русском языке: «Это не правда, нам никто не говорит, что писать».

Ранее Лавров заявил, что Запад не возразил на представленные Россией аргументы. Так он высказался о целях и причинах гибридной войны западных государств против российской стороны. По словам дипломата, отсутствие возражений после предоставления подробных аргументов является трусостью.

* признано в России СМИ-иноагентом

Германия ОБСЕ Сергей Лавров Журналистика

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