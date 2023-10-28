Сейчас в связи с событиями в Газе кто-то проклинает ХАМАС, кто-то проклинает Израиль, однако необходимо посмотреть на эту проблему шире. По большому счету в происходящем виноваты и многие страны региона, в том числе Турция, Египет и Иордания, виновата Европа и виноваты Соединенные Штаты Америки.

Говорят, что корень проблемы - в создании независимого палестинского государства. Об этом говорят уже десятки лет, но слова так и остаются словами. А в это время среди палестинцев растет терроризм, и Израиль продолжает отгрызать по кусочку те земли, на которых должно быть создано палестинское государство.

Ни для кого не секрет, что ХАМАС являются главными прокси Турции в данном регионе. Это «Братья-мусульмане», та же самая организация, которая находится во власти и в Турции, у которой свой интерес в отношении этих территорий.

Она не видит на них ни Израиль, ни Палестину, ни Сирию. Она видит на этих землях Османскую империю. И системно делает все, чтобы конфликт не заканчивался, надеясь в итоге на крупную региональную войну, в которой будут участвовать все государства региона. А Турция потом просто придет на готовенькое, на руины и сотни тысяч, если не миллионы трупов, и установит какой-нибудь свой протекторат, по сути, восстановив часть Османской империи.

План настолько же кровавый, насколько и долгоиграющий.

Рукотворный хаос Неприкрытый цинизм Имперские мотивы Далее - его прямая речь.

Нестабильность в регионе жизненно необходима США, для того чтобы оправдать свое присутствие там «защитой союзников». А на деле США нужен постоянный хаос в регионе, но такой, который можно было бы контролировать.

Все громкие заявления о готовности воевать с Ираном - лишь заявления. Как мне кажется, по поводу Ирана у американцев другой план - развалить его изнутри, с помощью какой-то «цветной революции». Открытого военного противостояния США боятся и не хотят. Оно устраивает их только на уровне прокси-сил. Да и это крайне опасно.

Арабские страны региона тоже не очень хотят создания независимой Палестины. Это касается только властей этих стран, а вот улица настроена иначе. Но улица ничего не решает, какими бы масштабными протесты и демонстрации ни были.

По большому счету арабские страны давно могли бы содействовать созданию независимой Палестины, но их власти играют в различные политические и коррупционные игры с Израилем и США.

Европе вообще плевать на Палестину, особенно в последнее десятилетие, когда она себя окончательно осознала колонией США. Европа не субъектна, какие бы шольцы, макроны ни приезжали на Ближний Восток. Они вообще ничего не решают. Как прикажут в Белом доме - так и будет.

В итоге палестинцы остаются в заложниках. А сейчас становятся объектом самого настоящего геноцида. И этому нет вообще никакого оправдания. Все слова арабов, турков и западников о необходимости создания палестинского государства - ложь и лицемерие.

Попытка Израиля усмирить Газу через экономику, пытаясь подкупить палестинцев, дать им рабочие места, повысить уровень жизни, - тоже провальная, потому что одновременно Израилю выгодно и существование того же ХАМАС, который является препятствием для создания независимой Палестины.

И если вы посмотрите на карту, то увидите, что вскоре от тех территорий, на которых должна была быть создана Палестина, не останется вообще ничего. Израильские поселенцы отгрызают кусочек за кусочком, и их никто не останавливает.

В итоге если независимая Палестина и будет создана, то она может стать городом-государством с абсолютно формальной независимостью. И ценой этого станут сотни тысяч, если не миллионы палестинских жизней.