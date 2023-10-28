28 октября 2023, 16:01

Палестинцы — заложники лицемерного мира. Каждый ожидает своей выгоды от конфликта

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Развернувшийся конфликт между Израилем и ХАМАС словно разделил мир на два лагеря. Но если присмотреться к источникам конфликта, то игроков, которые раздули давно тлеющий пожар на Ближнем Востоке, намного больше, чем два. У каждого из них свои интересы, в жертву которым решили принести мирных жителей Палестины. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Сейчас в связи с событиями в Газе кто-то проклинает ХАМАС, кто-то проклинает Израиль, однако необходимо посмотреть на эту проблему шире. По большому счету в происходящем виноваты и многие страны региона, в том числе Турция, Египет и Иордания, виновата Европа и виноваты Соединенные Штаты Америки.

Говорят, что корень проблемы - в создании независимого палестинского государства. Об этом говорят уже десятки лет, но слова так и остаются словами. А в это время среди палестинцев растет терроризм, и Израиль продолжает отгрызать по кусочку те земли, на которых должно быть создано палестинское государство.

Ни для кого не секрет, что ХАМАС являются главными прокси Турции в данном регионе. Это «Братья-мусульмане», та же самая организация, которая находится во власти и в Турции, у которой свой интерес в отношении этих территорий.

Она не видит на них ни Израиль, ни Палестину, ни Сирию. Она видит на этих землях Османскую империю. И системно делает все, чтобы конфликт не заканчивался, надеясь в итоге на крупную региональную войну, в которой будут участвовать все государства региона. А Турция потом просто придет на готовенькое, на руины и сотни тысяч, если не миллионы трупов, и установит какой-нибудь свой протекторат, по сути, восстановив часть Османской империи.

План настолько же кровавый, насколько и долгоиграющий.

Рукотворный хаос Неприкрытый цинизм Имперские мотивы Далее - его прямая речь.

Нестабильность в регионе жизненно необходима США, для того чтобы оправдать свое присутствие там «защитой союзников». А на деле США нужен постоянный хаос в регионе, но такой, который можно было бы контролировать.

Все громкие заявления о готовности воевать с Ираном - лишь заявления. Как мне кажется, по поводу Ирана у американцев другой план - развалить его изнутри, с помощью какой-то «цветной революции». Открытого военного противостояния США боятся и не хотят. Оно устраивает их только на уровне прокси-сил. Да и это крайне опасно.

Арабские страны региона тоже не очень хотят создания независимой Палестины. Это касается только властей этих стран, а вот улица настроена иначе. Но улица ничего не решает, какими бы масштабными протесты и демонстрации ни были.

По большому счету арабские страны давно могли бы содействовать созданию независимой Палестины, но их власти играют в различные политические и коррупционные игры с Израилем и США.

Европе вообще плевать на Палестину, особенно в последнее десятилетие, когда она себя окончательно осознала колонией США. Европа не субъектна, какие бы шольцы, макроны ни приезжали на Ближний Восток. Они вообще ничего не решают. Как прикажут в Белом доме - так и будет.

В итоге палестинцы остаются в заложниках. А сейчас становятся объектом самого настоящего геноцида. И этому нет вообще никакого оправдания. Все слова арабов, турков и западников о необходимости создания палестинского государства - ложь и лицемерие.

Попытка Израиля усмирить Газу через экономику, пытаясь подкупить палестинцев, дать им рабочие места, повысить уровень жизни, - тоже провальная, потому что одновременно Израилю выгодно и существование того же ХАМАС, который является препятствием для создания независимой Палестины.

И если вы посмотрите на карту, то увидите, что вскоре от тех территорий, на которых должна была быть создана Палестина, не останется вообще ничего. Израильские поселенцы отгрызают кусочек за кусочком, и их никто не останавливает.

В итоге если независимая Палестина и будет создана, то она может стать городом-государством с абсолютно формальной независимостью. И ценой этого станут сотни тысяч, если не миллионы палестинских жизней.

США Турция Израиль Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины
28 октября 2023, 14:57
Глава МИД Японии попросила участников саммита G7 называть ее по имени
Читайте нас в: Google Новости
Саммит отвечающих за внешнюю торговлю министров стран G7 в японской префектуре Осака решили провести без формальностей. Как сообщило РИА «Новости» министр иностранных дел принимающей страны Еко Камикава призвала участников встречи обращаться к ней по имени.

Об этом она заявила в ходе своего выступления на открытии саммита.

«Я рада вас приветствовать на министерской встрече стран „большой семерки“ в Осаке. Пожалуйста, зовите меня Еко», - заявила руководитель внешнеполитического ведомства Японии.

Под председательством Еко Камикавы на саммите пройдут сессии «Торговля и устойчивость», посвященные влиянию производства на окружающую среду, а также развитие и внедрение цифровых технологий в промышленность, и «Условия честной конкуренции».

Саммит продлится до вечера воскресенья. В ходе встречи участники обсудят восстановление цепочек поставок, экономическую безопасность внешней торговли, а также реформу по урегулированию споров в рамках Всемирной организации торговли (ВТО).

Кроме представителей стран G7 в саммите примут руководители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также президент ВТО, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития и глава Института экономических для АСЕАН и Восточной Азии.

G7 Япония
28 октября 2023, 14:43
«Вот-вот начнется». Ким Чен Ын предрек третью мировую из-за ситуации на Ближнем Востоке
Читайте нас в: Google Новости
Эскалация на Ближнем Востоке стала тревожным сигналом для всего мира, так как именно оттуда «пламя войны» может перекинуться на другие страны. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Его процитировало «Военное обозрение».

«Столкновения на Ближнем Востоке приведут к тому, что военные действия могут распространиться и на другие регионы мира», - указал северокорейский лидер.

По его словам, каждое государство должно быть готово к дальнейшей эскалации конфликта. Говоря об этом, глава КНДР подчеркнул, что речь идет не только о Палестине и Израиле. Ким Чен Ын считает, что события на мировой арене начали развиваться в сторону глобального вооруженного конфликта.

«Третья мировая война вот-вот начнется», - заключил лидер КНДР.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что палестино-израильский конфликт необходимо прекратить как можно скорее. Он назвал беспрецедентно острым новый виток в противостоянии.

Израиль Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Конфликт Израиля и Палестины
28 октября 2023, 14:16
Угрозу России увидели в интересе Запада к странам Центральной Азии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США и Евросоюз усилили свое влияние на страны Центральной Азии и начали завлекать их обещаниями экономического сотрудничества, совместных программ, преференций в области торговли и других благ. Но в реальных цифрах это не идет ни в какое сравнение с выгодами, которые центральноазиатские страны получают от сотрудничества с Россией. Об этом в интервью БелТА заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что привлекая в свою орбиту страны Центральной Азии коллективный Запад намерен создать из них плацдарм для угроз России и Китаю.

«Мы, как прямые соседи <…>заинтересованы в том, чтобы из Центрально-Азиатского региона не делали такой плацдарм, как его сотворили из Украины для того, чтобы создавать угрозы теперь не только России, но и Китайской Народной Республике», - добавил Лавров.

Министр напомнил, что Россия взаимодействует с соседними странами в рамках партнерства «Центральная Азия плюс». Аналогичный проект есть и у Китая.

«Конечно, никто не запрещает выбирать партнеров, но когда внерегиональные страны сюда приходят с не совсем чистыми и чистоплотными намерениями, конечно, мы на это обращаем внимание и будем делать все, чтобы Центральная Азия не пострадала от таких замыслов», - заявил Лавров.

Осенью этого года президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана посетили Германию в рамках саммита в формате «5 1». Подводя итоги встречи канцлер Олаф Шольц заявил, что переговоры стали особенным событием и участники договорились о новой встрече в таком же формате в следующем году. Шольц добавил, что договорился с Казахстаном об увеличении поставок нефти и газа для замены российских энергоносителей

Сергей Лавров Россия Запад Китай Азия
28 октября 2023, 14:14
Более 300 протестующих против помощи Израилю задержали в Нью-Йорке
Читайте нас в: Google Новости
Масштабная акция протеста против финансирования Израиля прошла на улицах Нью-Йорка, полицейские задержали более 300 человек. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на организаторов движения Jewish Voice for Peace.

Активисты собрались в районе вокзала Grand Central и потребовали от властей прекратить финансирование израильской армии, а также огонь в зоне конфликта Палестины и Израиля.

Вечером в пятницу Израиль объявил о расширении активности военных в секторе Газа. Утром в субботу ЦАХАЛ сообщил о поражении 150 целей в зоне конфликта, в том числе военных помещений и подземных тоннелей.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не станут советовать Израилю , как именно проводить военную операцию против ХАМАС.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю остановить огонь в зоне конфликта, но власти страны ее отвергли.

США Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме