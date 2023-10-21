Палестинцы вышли на митинг с российскими флагами и портретом Путина

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«В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина и российскими флагами в знак протеста против израильской агрессии в Газе», - говорится в материале.

На кадрах видно, как палестинцы размахивают российскими флагами. Рядом с портретом Путина демонстранты несли снимок лидера КНДР Ким Чен Ына.

Минздрав Палестины ранее сообщил, что с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли более четырех тысяч палестинцев, пострадало свыше 14 тысяч человек. Представители ООН пообещали доставить в сектор Газа гуманитарную помощь в ближайшие дни. Египетские власти планировали пропустить первые грузовики с гуманитарной помощью через КПП «Рафах» 20 октября. Однако в этот день контрольно-пропускной пункт на границе Египта с сектором Газа не открыли.