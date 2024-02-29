Палестинцы погибли в давке за гуманитарной помощью в Газе

В подтверждение своих слов ведомство опубликовало снятое с воздуха видео. На кадрах видно, что большегрузы окружила огромная толпа. Люди продолжали все прибывать и прибывать.

В пресс-службе заявили, что внимательно изучают этот опасный случай, но отказываться от дальнейшей доставки гуманитарных грузов не намерены.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление Минздрава Газы сообщил, что на месте погибли более 100 человек, около 700 получили ранения. Собеседники журналистов заявили, что ответственность за большое количество жертв лежит на израильской армии, которая открыла огонь по стоящей за гуманитарной помощью очереди.

Работающий на месте репортер телеканала Исмаил аль-Гуль добавил, что после стрельбы в толпу въехали израильские танки. Министерство иностранных дел Палестины назвало гибель жителей Газы «хладнокровной резней».

Число погибших в секторе Газа с начала нового витка палестино-израильского конфликта увеличилось до 29 954 человек. В Минздраве анклава отметили, что это только погибшие в результате обстрелов. Гуманитарную ситуацию на территории назвали близкой к катастрофе.