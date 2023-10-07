Палестина заявила о своем праве защищаться от атак Израиля
Палестина вправе защищаться от израильских атак и террористических вылазок еврейских поселенцев, заявил президент страны Махмуд Аббас. Лидера Палестины процитировал канал Al Arabiya.
«Мы имеем право защищаться от Израиля и терроризма поселенцев», - подчеркнул Аббас.
Международное сообщество также должно обеспечить защиту народа Палестины, добавил он.
Сегодня Израиль объявил о начале полномасштабной войны с ХАМАС - палестинским движением и политической партией, правящей в секторе Газа. Ранним утром по Израилю нанесли более двух тысяч ракетных ударов со стороны сектора Газа. По данным СМИ, жертв как минимум пять, раненых - больше сотни. Израиль привел свою армию в полную боевую готовность и начал наносить ответные удары.
Нападение произошло на следующий день после 50-й годовщины начала арабо-израильской войны. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал такой поворот событий ожидаемым и отметил, что США - ключевой игрок в этом конфликте - не занимаются урегулированием, а вместо этого помогают Украине. По мнению политика, маниакальное влечение Соединенных Штатов к разжиганию конфликтов остановит только гражданская война на их территории.