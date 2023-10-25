Палестина заявила о крахе системы здравоохранения Газы

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«Система здравоохранения полностью рухнула, в секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и почечной недостаточности, ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения», - подчеркнула она.

По ее словам, Газе необходимы срочные поставки топлива для восстановления работы основных медицинских учреждений. Министр назвала поставленную гуманитарную помощь каплей в море. Она призвала обеспечить безопасные коридоры для доставки грузов.

После эскалации конфликта Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. Жителей анклава лишили доступа к воде, электричеству, продовольствию и медикаментам. Спустя время в больницах Газы закончилось топливо.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной начал усиливаться. Число жертв среди мирных жителей анклава растет.