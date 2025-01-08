Палестина выразила надежду на сохранение позиции Сирии по Рамалле

Квалифицированные специалисты могут проанализировать, как ситуация в Сирии повлияет на палестинский вопрос.

«В то же время мы желаем всего хорошего нашим братьям и сестрам в Сирии, и, вы знаете, мы ожидаем, что будут с нами, как были всегда, как защитники дела Палестины и палестинского народа», - подчеркнул Мансур.

Представители вооруженной оппозиции в Сирии 8 декабря захватили государственное телевидение в Дамаске и заявили, что установили контроль над республикой. Президент Башар Асад решил покинуть свой пост и улетел из страны.

В сирийской столице 4–5 января прошла конференция о будущем Сирии. В рамках мероприятия обсудили вопросы конституции и некоторые административные аспекты, сообщит телеканал «Звезда».

Во время необъявленного визита главы МИД Германии Анналены Бербок в САР представители новой администрации республики отказались пожать ей руку. Этот момент попал на видео, сообщило Ura.ru.