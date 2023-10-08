Палестина призвала к срочному заседанию глав МИД стран Лиги арабских государств
Палестинская сторона призвала к срочному заседанию министров иностранных дел стран Лиги арабских государств на фоне эскалации конфликта с Израилем. Об этом сообщило агентство WAFA.
Постоянный представитель Палестины при ЛАГ посол Моханнад Аклук 8 октября объявил, что по распоряжению руководства был представлен меморандум с просьбой созвать экстренное заседание совета глав МИД лиги в кратчайшие сроки.
Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны сектора Газа. Бойцы палестинского движения ХАМАС после обстрелов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против израильской стороны. Государство в ответ начало операцию «Железные мечи».