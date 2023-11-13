Палестина предложила открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой

«Мы требуем открыть гуманитарный коридор в Газу, а не ограничиваться только контрольно-пропускным пунктом „Рафах“. <…> Мы предложили открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и сектором Газа», - констатировал Штайе.

Тем временем список на эвакуацию из палестинского анклава через «Рафах» пополнился еще 421 иностранным гражданином. В перечень вошли, в частности, граждане России, Марокко, США, Перу, Испании, Швеции.

Эвакуированные из сектора Газа россияне поблагодарили всех, кто помог им «выйти из ада». По их словам, в анклаве не хватает воды и еды и постоянно сильно бомбят.

Минздрав оценил состояние 70 эвакуированных россиян как удовлетворительное. Их допустили к перелету из Каира в Москву в сопровождении медиков.