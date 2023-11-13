13 ноября 2023, 12:11

Палестина предложила открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Власти Палестины предложили организовать морской гуманитарный коридор между Кипром и сектором Газа. Об этом рассказал палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе. Его слова привел канал Al Hadath.

«Мы требуем открыть гуманитарный коридор в Газу, а не ограничиваться только контрольно-пропускным пунктом „Рафах“. <…> Мы предложили открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и сектором Газа», - констатировал Штайе.

Тем временем список на эвакуацию из палестинского анклава через «Рафах» пополнился еще 421 иностранным гражданином. В перечень вошли, в частности, граждане России, Марокко, США, Перу, Испании, Швеции.

Эвакуированные из сектора Газа россияне поблагодарили всех, кто помог им «выйти из ада». По их словам, в анклаве не хватает воды и еды и постоянно сильно бомбят.

Минздрав оценил состояние 70 эвакуированных россиян как удовлетворительное. Их допустили к перелету из Каира в Москву в сопровождении медиков.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 11:35
Пентагон пообещал защитить военных после ударов по базам США в Сирии
piqsels
Читайте нас в: Google Новости
США защитят своих военнослужащих после ударов по американским базам в Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с коллегой из Южной Кореи Син Вон Сиком.

«Мы заявляли и продолжим заявлять, что мы предпримем все необходимые меры для защиты наших военных», - сказал Остин, комментируя удары американцев по проиранским группам на востоке Сирии.

Глава Пентагона также высказался об уровне угрозы, исходящей от ливанской шиитской группировки «Хезболла» на севере Израиля. По его словам, между сторонами идет «взаимный обмен дарами», однако трудно составить прогноз.

Телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что американская военная база «Конико» на востоке Сирии подверглась ракетному удару. При атаке погибли военнослужащие США.

Еще один удар нанесли при помощи беспилотников по американской базе «Аш-Шаддади» в сирийской провинции Хасака.

США Пентагон Сирия
13 ноября 2023, 11:24
ХАМАС готовил вторую волну нападений на Израиль — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Участники палестинского движения ХАМАС собирались устроить вторую волну нападений на Израиль, чтобы разжечь масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществах четырех стран Запада и Ближнего Востока.

По данным издания, боевики ХАМАС ожидали, что новая волна атак затронет весь регион. Участники палестинского движения также рассчитывали, что очередное нападение спровоцирует мощный ответ израильской стороны.

Авторы WP указали, что члены ХАМАС подготовили запасы продовольствия, боеприпасов и снаряжения на несколько дней. Боевикам поручили в случае успеха продвигаться дальше вглубь Израиля и наносить удары по крупным городам, отметили источники американской газеты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал ХАМАС и Израиль сесть за стол переговоров. В нынешней ситуации самое главное - прекратить удары по сектору Газа и помочь мирным жителям восстановить разрушенные поселения, отметил турецкий лидер.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
13 ноября 2023, 10:28
России предрекли победу в свете обстановки на Западе и Ближнем Востоке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Провал контрнаступления ВСУ и эскалация палестино-израильского конфликта способствуют достижению Россией ее целей. Об этом французскому изданию La Dépêche заявила специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

Провал контрнаступления ВСУ и эскалация палестино-израильского конфликта способствуют достижению Россией ее целей. Об этом французскому изданию La Dépêche заявила специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

По ее словам, благоприятному для РФ развитию событий благоприятствуют и внутриполитические проблемы США.

«В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят, что все идет к благоприятному для России исходу», - констатировала собеседница издания.

Она пояснила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлекло внимание СМИ от Украины, а Соединенным Штатам становится все сложнее выделять ей большие суммы из-за противостояния республиканцев в Конгрессе. Недовольство американцев растет и ставит под вопрос переизбрание Джо Байдена лидером США в следующем году. Если новым президентом станет экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, это тоже сыграет на руку России, заметила Гриммо-Потте. Время играло на пользу России с самого начала, констатировала она.

США Россия Украина Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 10:16
Арестович указал на существование разногласий между Зеленским и военными
Читайте нас в: Google Новости
Действия президента Украины Владимира Зеленского подверглись критике со стороны военных. Об этом испанской газете El Mundo заявил экс-советник главы офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович*.

По его мнению, речь Зеленского становится все эмоциональнее, потому что он остро реагирует на критику со стороны представителей ВСУ. Арестович* отметил, что между руководством страны и военными назрел конфликт. Он подчеркнул, что ситуация на Украине зашла в тупик, и Зеленский не может ее урегулировать.

«Его политика не эффективна. Основная причина - неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно», - указал экс-советник.

Он добавил, что слова главкома ВСУ Валерия Залужного расходятся со мнением президента Украины. Арестович * назвал это «ненормальной ситуацией».

Ранее экс-советник признался, что обманывал украинцев, когда обещал им «быструю и красивую победу» над ВС России. Он отметил, что создал иллюзию, чтобы жители Украины смогли выжить.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Владимир Зеленский Украина

Новости по теме