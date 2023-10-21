Палестина потребовала открыть гуманитарные коридоры в Газу
Лидер Палестины Махмуд Аббас потребовал прекратить агрессию со стороны Израиля и немедленно открыть коридоры в сектор Газа для поставки гуманитарной помощи. Слова президента привел ТАСС.
Глава государства в ходе выступления на каирском саммите мира по Палестине осудил нападения на мирных жителей и призвал «освободить всех удерживаемых лиц и заключенных». Аббас также предупредил об опасности вытеснения жителей сектора Газа за пределы анклава.
«Палестинцы никогда не уйдут и навсегда останутся на своей земле», - добавил президент.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 октября призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Он заявил о необходимости бросить все силы на то, чтобы остановить кровопролитные бои.
Более 200 человек числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он отметил, что эта цифра может измениться в ближайшие дни.