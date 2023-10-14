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«Я только что говорил с российской стороной, с министерством иностранных дел. Они будут для россиян делать все возможное, а мы помогаем», - указал дипломат.

По его словам, палестинская сторона приступила к проработке вопроса с властями Египта. Нофаль подчеркнул, что его государство постарается вывезти хотя бы тех россиян, которые оказались в секторе Газа.

Посол также не уточнил, о каких именно сроках может идти речь.

«Самолетом из сектора Газа возможности вылететь нет. Есть два варианта: со стороны Египта или со стороны Израиля», - заключил он.

В пятницу, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут обеспечены все условия. Он призвал россиян обращаться в посольство, если они желают быстро покинуть данные страны.