Палестина передала в МУС доказательства применения белого фосфора в Газе

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Такое заявление он сделал на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.

«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа, включая применение запрещенного на международном уровне оружия, в том числе белого фосфора», - заявил аль-Хабаш.

Советник отметил, что «миллионы людей» стали свидетелями применения Израилем фосфорных боеприпасов.

Прошлой осенью десятки палестинцев пострадали от удушья после обстрела ЦАХАЛ. Применение израильскими военными боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и Ливане подтвердила и Международная правозащитная организация Amnesty International.

Израиль отвергает обвинения в совершении военных преступлений и отказывается сотрудничать с МУС. Этим летом суд отложил выдачу ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта из-за британского вмешательства.