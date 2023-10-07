Палестина обвинила Израиль в эскалации конфликта на границе с сектором Газа
Палестина указала на ответственность Израиля за обострение конфликта между странами. Об этом ТАСС заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
По его словам, обстрел со стороны сектора Газа стал результатом действий руководства Израиля.
«Власти Израиля в последнее время делают, что хотят и по Иерусалиму, и по Западному берегу реки Иордан, по вопросу незаконных поселений. Они нападают везде», - отметил посол.
Абдель Хафиз Нофаль добавил, что страны Запада не стали вмешиваться в конфликт. По его мнению, международное сообщество закрыло глаза на ситуацию.
Ранее армия Израиля в ответ на обстрелы со стороны палестинского анклава начала проводить антитеррористическую операцию под названием «Железные мечи». Министерство обороны сообщило, что движение ХАМАС объявило государству войну.