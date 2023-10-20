Палестина направит патриарху Кириллу письмо из-за обстрела церкви в Газе

Читайте нас в:

Церковь уничтожили израильские военные, под руинами оказались несколько десятков человек. Большинство пострадавших - мирные жители, которые укрылись в храме от обстрелов. В здании также искали укрытия переселенцы из северных и южных территорий Газы.

«Мы собираемся направить письма российскому патриарху Кириллу, в министерство иностранных дел», - отметил палестинский дипломат.

Греческие СМИ сообщили, что в стенах церкви прятались от авиаударов женщины и дети. МИД Палестины заявил о двух погибших и десяти пострадавших.

Ранее число погибших в палестинском анклаве увеличилось до четырех тысяч человек. Из-за ударов по сектору Газа пострадали не менее 13 тысяч палестинцев. Без вести пропали около четырех тысяч мирных жителей, многие оказались заблокированы под обломками зданий.