16 февраля 2024, 06:49

Палата представителей США взяла двухнедельный перерыв

РИА «Новости»
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Согласование финансирования Украине, Израилю и Тайваню отложили почти на две недели. Конгрессмены США взяли перерыв до конца февраля, не успев принять закон, сообщили «Известия».

Палата представителей объявила перерыв до 28 февраля. По возвращении конгрессменам предстоит обсудить законопроект о выделении более 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, который уже одобрил сенат. В документ не включили укрепление американской границы с Мексикой, на котором настаивали республиканцы.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс осудил решение председателя палаты представителей Майка Джонсона объявить перерыв. Он назвал это бегством и предупредил о падении авторитета республиканцев в глазах избирателей.

Республиканец Чип Рой пристыдил членов сената за то, что они согласовали законопроект и не профинансировали разрешение миграционного кризиса. Он предложил переименовать Техас в Украину ради новых вложений.

США Конгресс США
16 февраля 2024, 04:45
Делегация из Эквадора посетит Москву из-за ситуации с бананами
Freepik
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Делегация из Эквадора планирует посетить Москву, чтобы обсудить проблемы, возникшие вокруг поставок бананов в Россию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей МИД Эквадора

Латиноамериканские дипломаты отметили, что планируют разрешить ситуацию, возникшую еще полгода назад.

«Эта страна проинформировала эквадорские власти о фитосанитарной проблеме с бананами», - сообщило ведомство.

В начале февраля Россельхознадзор попросил Минсельхоз Эквадора приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в их продукции многоядной мухи-горбатки, которая является опасным карантинным объектом - переносчицей холеры.

Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Сонсолес Гарсиа с этим не согласилась. Она заявила, компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Это не единственная проблема, которая беспокоит Россельхознадзор. Ранее специалисты ведомства заявили о поставке в Россию зараженных роз из Эквадора и Нидерландов , причем нарушения приобрели системный характер.

Дипломатия Россия Москва Эквадор
16 февраля 2024, 03:48
Парламент Греции узаконил однополые браки
РИА «Новости»
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Парламент Греции одобрил закон об однополых браках. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в голосовании приняли участие 254 депутата. 176 из них выступили за принятие закона, 76 - против, двое воздержались.

Всего в греческом парламенте 300 депутатов и девять фракций. Против принятия закона выступили четыре из них: Коммунистическая партия Греции, «Греческое решение» и «Ники» (правые), а также ультраправый блок «Спартиаты».

С 1 января 2024 года однополые браки можно заключать в Эстонии. Согласно поправкам в закон о семье, брак в этой стране заключается между двумя физическими лицами (не обязательно мужчиной и женщиной). В ЗАГСах страны даже появились новые бланки, на которых слова «мужчина» и «женщина» заменили на «первый брачующийся» и «второй брачующийся». Кроме того, ЛГБТ-парам в Эстонии разрешили усыновлять детей.

Законы Женщины Депутаты Греция Мужчины Брак
16 февраля 2024, 03:04
Полиция раскрыла жестокое убийство З0‐летней давности на Бейкер-стрит
РИА «Новости»
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Полицейские в Лондоне раскрыли убийство, совершенное 30 лет назад на улице Бейкер-стрит. Жертвой преступления стала проститутка, сообщила газета Daily Telegraph.

В августе 1994 года Неизвестный нанес более 140 ножевых ранений проститутке Марине Коппель в ее съемной квартире. У следователей были улики в виде волоса на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но тогда еще не было необходимых технологий для анализа ДНК.

Эксперты провели исследования в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, во время убийства ему был 21 год. Ему предъявили обвинение в 2023 году.

Установлено, что во время нападения обвиняемый заставил погибшую назвать свой пин-код, после этого он снял все деньги с ее банковской карты. На суде Патель не признавал факт убийства. Присяжные признали его виновным.

Также в Карелии спустя 26 лет установили причастность 14-летнего подростка к убийству, писал RT.

От его рук погибла женщина.

Лондон Убийства Полиция
16 февраля 2024, 00:23
Пассажирку с расстройством желудка сняли с самолета за частые походы в туалет
Викимедиа
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Сотрудники авиакомпании Westjet сняли с рейса из Мексики пассажирку из Канады, которая планировала вернуться домой. Женщина поднялась на борт с расстройством желудка и еще до окончания посадки несколько раз посетила туалет. Такое поведение пассажирки не понравилось экипажу ее попросили сойти. Об этом сообщило издание Complex.

Сама пассажирка призналась, что знала о своем состоянии, но приняла большое количество лекарств и считала, что неприятности в полете ее не настигнут. Она добавила, что представители перевозчика отказались оплатить ей такси до отеля, а также перебронировать билет на другой рейс.

«Руководитель представительства Westjet вызвал охранника, чтобы запугать меня, но когда я разрыдалась, то пришедший мужчина понял, что начальник тот еще засранец» - заявила пассажирка.

Свою историю после возвращения домой она опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter) и посоветовала читателям отказаться от полетов, если у них есть проблемы с желудком.

Первый же комментатор написал, что «засранцем» оказался совсем не руководитель представительства перевозчика. Многие также поинтересовались, сколько раз нужно посетить туалет на борту, чтобы заработать высадку с рейса.

Среди читателей пассажирки оказалась профессиональная стюардесса, которая пояснила, что экипаж сделал все правильно.

«Ваше заболевание могло передаваться воздушно-капельным путем, что опасно для пассажиров. Кроме того, туалеты предназначены для всех летящих, а не для одного человека», - написала она.

Другие пользователи также не стали сочувствовать высаженной пассажирке. Они отметили, что она сама могла последовать своему совету и, зная о своем состоянии, могла отказаться от полета без скандала.

Представителям авиакомпаний в аэропортах всего мира часто приходится разбираться с пассажирами, среди которых бывают агрессивные. В начале этой недели опоздавший на посадку на рейс в Пермь мужчина разбил стойкой ограждения стекло представительства авиакомпании «Победа». От разлетевшихся осколков никто не пострадал. Буяна задержали сотрудники полиции и завели против него дело за уничтожение чужого имущества.

Самолеты Авиакомпании

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