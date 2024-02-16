Палата представителей США взяла двухнедельный перерыв

Палата представителей объявила перерыв до 28 февраля. По возвращении конгрессменам предстоит обсудить законопроект о выделении более 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, который уже одобрил сенат. В документ не включили укрепление американской границы с Мексикой, на котором настаивали республиканцы.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс осудил решение председателя палаты представителей Майка Джонсона объявить перерыв. Он назвал это бегством и предупредил о падении авторитета республиканцев в глазах избирателей.

Республиканец Чип Рой пристыдил членов сената за то, что они согласовали законопроект и не профинансировали разрешение миграционного кризиса. Он предложил переименовать Техас в Украину ради новых вложений.