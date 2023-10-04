Палата представителей США впервые в истории сместила с поста своего спикера

Читайте нас в:

На телеканале отметили, что ранее ни одного спикера палаты представителей не увольняли через принятие резолюции. Сейчас конгрессмены вынуждены выбрать нового спикера, но «четкой альтернативы» пока нет.

Ранее член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц заявил о подаче прошения об отставке Маккарти с поста. Свой поступок политик объяснил желанием двигаться вперед под шефством тех, кому можно доверять.

По мнению Гетца, Маккарти обманывал консерваторов в палате и американского лидера Джо Байдена. Республиканец обвинил спикера в заключении сделки с демократами ради одобрения проекта 45-дневного финансирования правительства, не включающего помощь Украине. Принятие документа позволило США избежать шатдауна, потому что действие бюджета на финансовый год - 2023 прекращалось 30 сентября.