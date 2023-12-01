01 декабря 2023, 07:27

Палата представителей США проголосовала за повторную заморозку 6 млрд долларов Ирана

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Конгресс США принял законопроект о блокировке шести миллиардов долларов, принадлежащих Ирану. Об этом сообщило издание The Hill.

Проект закона внес конгрессмен Майк Маккол. За решение о повторной заморозке средств Ирана проголосовали 307 законодателей, против инициативы высказались 119.

В рамках законопроекта Иран потеряет доступ к своим активам, а администрация президента США Джо Байдена будет вводить санкции против любой зарубежной компании, которая попытается разморозить средства.

Южная Корея перевела принадлежащие ближневосточной стране средства в 2023 году на катарские счета. США и Иран заключили соглашение по освобождению пяти американских граждан в обмен на разморозку иранских активов. Белый дом разрешил использовать эти средства только на гуманитарные цели.

Переговоры по обмену продолжались на протяжении двух лет. Из пяти иранских заключенных двое вернулись на родину, один переехал в третью страну, еще двое решили остаться в США.

США Иран Экономика
01 декабря 2023, 07:58
Япония распространила санкции на российскую компанию и россиянина
Unsplash
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Япония ввела санкции против четырех организаций и пяти физических лиц, и в список попали расположенная в России компания Intellekt LCC, а также гражданин России Сергей Козлов. Ограничения распространили на тех, кого посчитали причастными к ядерным и ракетным программам Северной Кореи и другой деятельности, которую запрещают резолюции Совбеза ООН, пояснил японский МИД.

В ведомстве отметили, что страна ввела санкции «в качестве вклада в международные усилия для мира во всем мире». Среди организаций, чьи активы решили заморозить в Японии, оказались Versor S.R.O в Словакии, расположенная в Китае и КНДР Air Koryo Trading Corporation и организация Kimsuky, адрес которой не уточнили. Из частных лиц под санкции, помимо Сергея Козлова, попал живущий в Москве гражданин КНДР Чон Чжин Ен, живущий в Словакии уроженец Азербайджана Ашот Мкртичев, проживающий в Китае гражданин КНДР Ри Сок и, наконец, живущий в Минске северокорейский гражданин Чон Ен Нам.

Ранее, в ноябре, Япония и Британия договорились о расширении экономических санкций против России.

Япония Санкции
01 декабря 2023, 07:50
Белый дом предупредили об опасных последствиях конфискации российских активов
РИА «Новости»
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Запад совершит ошибку, если конфискует замороженные российские активы за рубежом. Это станет опасным прецедентом, приведет к появлению альтернативных финансовых систем за пределами Европы и США, а также усложнит работу спецслужб в борьбе с терроризмом. Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис заявила об этом в статье Foreign Policy.

«Захват резервов российского Центрального банка имеет экономические, финансовые и геополитические последствия, которые необходимо принять во внимание, чтобы прийти к сбалансированному решению в этой сложной дискуссии», - заявила она.

Агата Демараис предупредила, что изъятие этих 300 миллиардов долларов не станет санкцией как таковой и не причинит вреда российской экономике прямо сейчас. Однако эта мера спровоцирует финансовую фрагментацию - государства-изгои создадут альтернативные финансовые механизмы, устойчивые к западным санкциям. Это также затруднит западным службам безопасности отслеживание финансовых операций групп, в том числе вовлеченных в терроризм или распространение ядерного оружия.

Еще одним долгосрочным последствием конфискации и передачи замороженных активов России киевскому режиму станет прекращение помощи Украине. По мнению автора статьи, выступающим против продолжения финансирования политикам станет проще продвигать свои взгляды - они смогут сказать, что Киев только что получил огромную сумму. Во-вторых, расходование резервов лишит Украину возможности использовать эти активы в качестве разменной монеты в мирных переговорах.

Терроризм Запад Деньги
01 декабря 2023, 07:32
Байден использовал свое «секретное оружие» для помощи Украине
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Американский лидер Джо Байден может использовать бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев насчет выделения очередной суммы на помощь Украине. Такое мнение выразили журналисты Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.

«Секретное оружие Джо Байдена для Украины - Лиз Трасс», - отметили обозреватели.

По мнению журналистов, Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы убедить республиканцев выделить средства на поддержку Украины. Экс-премьер Великобритании якобы должна перенаправить вектор обсуждения в политических кругах Соединенных Штатов от «изоляционизма к активной международной роли».

Американские и британские дипломаты надеются, что именно Трасс поможет выйти из тупика, заключили журналисты.

При этом, как сообщила газета The Wall Street Journal , бывший премьер-министр Великобритании заявила о необходимости убрать Байдена из Белого дома и вернуть США мировое лидерство. По мнению Трасс, следующим президентом Штатов может стать республиканец.

США Оружие Украина
01 декабря 2023, 06:13
Режим прекращения огня в секторе Газа продлят еще на один день
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В секторе Газа продлят режим прекращения огня еще на один день, восьмой по счету. Об этом заявили египетские чиновники, сообщила газета The Wall Street Journal.

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день. В рамках соглашения освободят еще 10 заложников, в основном женщин и детей.

ЦАХАЛ заявлял, что благодаря усилиям посредников пойдет на продление режима прекращения огня при соблюдении договоренности об освобождении пленников. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» предупредило, что в обратном случае возобновит удары по Израилю и продолжит блокировать его суда в Красном море.

Собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта разработал Китай. В список из пяти принципов включили прекращение боевых действий, гуманитарное обеспечение и поиск политического решения.

Конфликт Израиля и Палестины

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