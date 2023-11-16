«Пал так низко, как только мог». Экс-разведчик ЦРУ рассказал, как США убьют Зеленского

«ЦРУ может (убить Зеленского. - прим.ред.) <...> Но они, скорее, попытаются заставить одного из местных чиновников или генералов, <.>, придумать, как организовать это (убийство Зеленского. - прим. ред.)», - заявил он, отвечая на вопрос о возможности убийства украинского президента.

Бывший агент раскрыл информацию о настроениях в ЦРУ относительно Зеленского. По его словам, военная разведка и представители Госдепартамента считают поражение Украины неизбежным. Также в США понимают, что украинский лидер «прикарманил» много денег. Джиральди назвал фантазиями надежды Зеленского на всеобъемлющую поддержку Киева.

«Я видел не так уж много сообщений по поводу предложений о помощи. Думаю, что он фантазирует <...> Он пал так низко, как только мог», - сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обороноспособность Украины пострадает в случае отсутствия финансовой помощи от США. Политик отметил, что в американском бюджете практически закончились деньги, выделенные для помощи Украине.