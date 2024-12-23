23 декабря 2024, 15:35

Пакость или подготовка беспорядков? Политолог — о призыве Госдепа уезжать из Белоруссии

РИА «Новости»
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Госдеп присвоил Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призвал американцев покинуть страну. С чем это связано и что замышляют уходящие в отставку демократы, рассказал 360.ru политолог Сергей Станкевич.

Он предположил, что в США могут пытаться создать нервозную обстановку в стране перед выборами.

«Ожидаются, видимо, какие-то массовые беспорядки. Вот. Для того, чтобы граждан призывать покинуть страну - значит, массовые беспорядки должны достичь, по вычислениям Госдепа, масштабов гражданской войны. А каких-либо военных действий и угроз иного рода там просто не просматривается, вполне стабильная обстановка в стране», - рассказал Станкевич.

Собеседник 360.ru добавил, что демократы могут о чем-то догадываться или напрямую что-то готовить. Он не исключил, что это может быть «пакость напоследок, [чтобы] потрепать нервы».

В ноябре Служба внешней разведки сообщила , что Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в Белоруссии в 2025 году.

США Белоруссия Госдеп США Беспорядки Выборы в Белоруссии Выборы
23 декабря 2024, 14:50
Австралиец убил почти сотню кенгуру
Unsplash
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Мужчину из Австралии обвинили в убийстве почти сотни кенгуру. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным местных правоохранителей, тела 98 кенгуру нашли в районе Хантер-Вэлли в октябре. Рядом с ними обнаружили коробку для боеприпасов и два патрона.

Сотрудники отдела по предупреждению сельской преступности начали расследование и вышли на след 43-летнего местного жителя. В его доме они нашли три единицы различного огнестрельного оружия.

Полицейские задержали мужчину и предъявили ему шесть обвинений, в том числе жестокое обращение с животными, причинение вреда охраняемым животным, хранение оружия без лицензии и применения оружия в запрещенной зоне. Перед судом он предстанет 13 января 2025 года.

Ранее в Нижегородской области полиция начала проверку после убийства лосят. По предварительным данным, охотники выследили их по информации из соцсетей. Когда животных убили, их останки остались лежать в снегу.

Австралия Животные
23 декабря 2024, 14:02
Умер крокодил Берт, сыгравший в «Крокодиле Данди»
Unsplash
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Крокодил Берт, сыгравший в «Крокодиле Данди», умер. Об этом сообщил Австралийский крокодиловый парк Crocosaurus Cove.

Берта выловили реке Рейнолдс еще в 1980-м году. Через шесть лет после этого вышел боевик «Крокодил Данди» с его участием.

«История жизни Берта - это история силы, стойкости и индивидуальности», - заявили в Crocosaurus Cove.

Крокодил умер на выходных, прожив более 90 лет. Это большой срок, потому что средняя продолжительность жизни его вида около 70 лет.

За всю жизнь Берт так и не нашел подходящую самку. При этом его образ стал одним из самых узнаваемых в мире. Благодаря этому крокодилу сложилось понятие об Австралии как о крае с впечатляющей красотой дикой природы.

Ранее в Перу ученые нашли практически полный скелет крокодила, умершего 10 миллионов лет назад. Длина его скелета составила до четырех метров. По данным палеонтологов, этот крокодил может принадлежать вымершему роду Piscogavialis.

Природа Австралия Ученые История Боевики Красота
23 декабря 2024, 12:28
Песков опроверг сообщения о спецразрешении на выезд жены Асада из России
Global Look Press
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Информация о том, что супруга экс-президента Сирии Башара Асада Асма якобы попросила специальное разрешение для выезда из России, является недостоверной. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также рассказал изданию, что президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Главными темами их разговора стали двусторонние отношения, вопросы энергетики, украинский конфликт и ход спецоперации. По словам Пескова, беседа Путина и Фицо была обстоятельной.

По данным Financial Times, жена Асада приехала в Россию еще до государственного переворота в Сирии. Ей диагностировали острый миелоидный лейкоз, и за несколько недель до свержения власти она начала проходить лечение от рецидива рака в московской клинике. Вместе с ней в Россию прибыли ее родители и дочь Зейн.

Дмитрий Песков Сирия Башар Асад
23 декабря 2024, 12:27
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
РИА «Новости»
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Действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко зарегистрировали кандидатом на пост главы республики. Решение об этом принял ЦИК на заседании в понедельник, 23 декабря.

В общей сложности инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 518 145 подписей избирателей.

Выборы президента состоятся в Белоруссии 26 января 2025 года. Предвыборная агитация будет разрешена с 1 по 25 января 2025 года, сроки досрочного голосования определили с 21 по 25 января.

Ранее ЦИК Белоруссии получил документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов. Помимо Лукашенко, речь идет о лидере Либерально-демократической партии Белоруссии Олеге Гайдукевиче, лидере Республиканской партии труда и справедливости Александре Хижняке, первом секретаре ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергее Сыранкове и предпринимателе Анне Канопацкой.

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