Пакистан и Индия обратились к своим гражданам в Киргизии после ночных беспорядков

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По данным пакистанских дипломатов, нападениям подверглись несколько общежитий медвузов, где живут студенты из Пакистана, Индии и Бангладеш.

«Миссия провела консультацию для пакистанских студентов с просьбой оставаться дома до тех пор, пока ситуация не вернется в норму», - заявили в посольстве.

Подобное сообщение опубликовали дипломаты из Индии. Несмотря на спокойную ситуацию, учащимся рекомендовали оставаться дома и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем.

В Минздраве Киргизии сообщили о 29 пострадавших в результате ночных беспорядков в Бишкеке. Одному пакистанцу сломали челюсть.

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