Падение рождественской елки в Вашингтоне посчитали символическим

Турецкая полиция не выяснила мотивы убийства двух россиянок в Бодруме. Правоохранители заключили, что злоумышленник заранее спланировал преступление и хладнокровно убил женщину и ее дочь. Об этом сообщила турецкая газета Asayis.

После убийства неизвестный завернул тела жертв в простыни и связал веревкой.

«Тот факт, что одно тело было спрятано за камнем, а другое найдено в открытом поле, говорит о том, что убийство было совершено хладнокровно», - указало издание.

Следователи ожидают результатов вскрытия тел россиянок. Правоохранители выдвинули несколько теорий случившегося, но мотивы убийцы остались неизвестными.

«Органы, ведущие расследование, предпринимают активные усилия, чтобы установить, кто стоит за инцидентом и почему было совершено это ужасное убийство», - добавило издание.

По информации СМИ, в убийстве подозревается бывший супруг россиянки , который раньше работал телохранителем у олигарха из Монако. Мужчина жил на вилле в Турции и уехал оттуда вместе с сыном, сообщил Telegram-канал Shot.