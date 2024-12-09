Падение режима Асада застало США врасплох

«Американские чиновники далеки от уверенности в том, что повстанцы будут управлять гуманно или эффективно», - добавили авторы статьи.

Накануне Асад после переговоров с представителями оппозиции покинул пост президента и улетел вместе с семьей в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.

При этом старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин выразил уверенность, что бывшего президента Сирии ждет почетная старость , и, кто бы ни выписывал ордера на арест Асада, Россия его никому не выдаст.