Падение астероида в Германии попало на видео

По предварительной информации, небесное тело упало неподалеку от города Лейпцига. Его яркая вспышка попала на некоторые камеры наблюдения.

Telegram-канал «Пул № 3» уточнил, что размер астероида составлял около метра в диаметре и не представлял собой никакой угрозы для людей, поскольку большая часть сгорела еще в атмосфере. Не исключено, что мелкие обломки могли упасть на землю в виде небольших метеоритов.

В начале декабря в 5,5 миллионах километрах от Земли пролетел потенциальный опасный астероид 2001 QQ142. Его диаметр составлял около 1,2 километра.

Ученый Николай Лапин предупреждал, что жизни на Земле грозит астероид Апофис. По его словам, в случае падения объекта на планету произойдет резкая перемена климата, из-за чего погибнет большая часть землян.