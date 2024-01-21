21 января 2024, 08:51

Падение астероида в Германии попало на видео

Freepik
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В ночь на воскресенье, 21 января, жители восточной части Германии могли заметить падение небольшого астероида. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

По предварительной информации, небесное тело упало неподалеку от города Лейпцига. Его яркая вспышка попала на некоторые камеры наблюдения.

Telegram-канал «Пул № 3» уточнил, что размер астероида составлял около метра в диаметре и не представлял собой никакой угрозы для людей, поскольку большая часть сгорела еще в атмосфере. Не исключено, что мелкие обломки могли упасть на землю в виде небольших метеоритов.

В начале декабря в 5,5 миллионах километрах от Земли пролетел потенциальный опасный астероид 2001 QQ142. Его диаметр составлял около 1,2 километра.

Ученый Николай Лапин предупреждал, что жизни на Земле грозит астероид Апофис. По его словам, в случае падения объекта на планету произойдет резкая перемена климата, из-за чего погибнет большая часть землян.

Германия Планета Земля
21 января 2024, 09:13
Стала известна причина удержания российских моряков в Мозамбике
РИА «Новости»
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Российские моряки, которых удерживают в порту Мозамбика Мапуту, стали заложниками финансово-имущественного спора. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

Команда рыболовецкого суда Volopas под флагом Камеруна восемь месяцев находится в Мапуту. Члены экипажа, среди которых есть россияне, сидят без топлива и электричества.

По данным МИД России, на судне находится пять человек, двое из них - граждане России. Капитан обратился к посольство в Мозамбике с просьбой помочь вернуться на родину.

«В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с властями», - пояснили в ведомстве.

Оказалось, что моряки не могут покинуть порт из-за спора судовладельца с местной фирмой-агентом. При этом им выплачивают зарплату, разрешили сходить на берег. Никто из команды не жаловался на самочувствие, подытожили в МИД.

Ранее власти Фарерских островов нарушили договор с Россией , отказав рыбакам в праве швартоваться в своих портах. В России решили ввести ответные меры.

Россия
21 января 2024, 07:53
Дипломат Грушко заявил, что НАТО не запугает Россию учениями Steadfast Defender
РИА «Новости»
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Масштабные учения НАТО Steadfast Defender-2024 увеличивают риски военных инцидентов, но демонстрацией силы Россию не запугать. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, подобные маневры еще больше дестабилизируют ситуацию с безопасностью.

«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО», - пояснил высокопоставленный дипломат.

Грушко подчеркнул, что США используют военные учения в качестве инструмента влияния в борьбе за сохранение гегемонии. Однако Россия обладает необходимыми ресурсами для обеспечения своей обороноспособности, подытожил он.

Steadfast Defender 2024 развернутся в Европе, к ним привлекут порядка 90 тысяч военнослужащих. Это крупнейшие маневры стран блока со времен холодной войны.

Военные учения Россия НАТО
21 января 2024, 07:40
Названа причина военной операции США против хуситов
РИА «Новости»
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США начали военную кампанию против членов движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене по идеологическим причинам. При этом Вашингтон стремится ослабить хуситов, а не победить. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

«Идеология, а не экономика, является главной движущей силой решения Байдена начать нынешнюю кампанию», - отметил автор материала.

Источник издания подчеркнул, что, по мнению президента, США должны действовать как «незаменимая нация», способная объединить другие страны вокруг общей цели. В Вашингтоне полагают, что операция против хуситов не затянется на несколько лет.

О победе над движением речи нет, кроме того, США не планируют вторгаться в Йемен, но хотят ослабить хуситов, заявили собеседники. В Вашингтоне рассчитывают сократить их возможности для атак военных кораблей в Красном море, подытожили источники.

Ухудшение ситуации с безопасностью в регионе отразились на торговле. В Суэцком канале грузопоток упал на 40%.

США Военные Йемен
21 января 2024, 07:09
Трамп назвал США свалкой
РИА «Новости»
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США из-за некомпетентности действующего президента Джо Байдена превратились в свалку для всего остального мира. Об этом на митинге сторонников в Нью-Гэмпшире заявил экс-президент страны Дональд Трамп.

«США стали свалкой для остального мира под руководством Байдена», - сказал он.

Трамп также выразил мнение, что некомпетентность нынешних властей поставила под угрозу всю американскую демократию.

Ранее Трамп выиграл партийные праймериз от республиканцев в штате Айова. Байден признавал, что это конкурент является лидером оппозиции.

Дональд Трамп неоднократно высказывался в адрес Байдена в негативном ключе. Он называл его мошенником и негодяем , также признался, что удивится, если вновь увидит его выборах в 2024 году.

Также Трамп заявлял, что способен решить конфликт Украины и России всего за сутки, чем вызвал недовольство Владимира Зеленского.

США Дональд Трамп

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