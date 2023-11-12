Пациенты в реанимации больницы Газы умерли от нехватки кислорода
Расположенная в секторе Газа больница Аш-Шифа после удара израильской армии столкнулась с нехваткой кислорода для пациентов из отделения интенсивной терапии и реанимации. Телеканал Al Hadath со ссылкой на подконтрольный ХАМАС Минздрав заявил, что за сутки в реанимации умерли пять пациентов.
Кроме того более 40 человек подверглись нападению при попытке покинуть больницу.
Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на палестинский Минздрав сообщило об угрозе гибели 39 младенцев из отделения интенсивной терапии в родильном отделении больницы Аш-Шифа.
Ведомство официально опровергло заявление своего представителя Май Аль-Кайлы, заявившей о гибели детей.
В Минздраве пояснили, что запасы жидкого кислорода в медицинском учреждении подходят к концу, а подвести новую партию мешают воздушные атаки и артиллерийские обстрелы окрестностей. Это ставит под угрозу жизни пациентов.
Ранее Армия обороны Израиля опубликовала свидетельские показания взятых в плен после нападения 7 октября участников палестинской группировки ХАМАС. В ходе допроса они сообщили, что политическое и военное крыло организации используют для укрытия медицинские учреждения Газы, включая больницу «Аш-Шифа», где расположен штаб одного из организаторов атаки Яхью Синвара.