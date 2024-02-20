20 февраля 2024, 14:13

Пациент с мозговым чипом Neuralink смог силой мысли управлять стрелкой на экране

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Первому пациенту с имплантом компании Neuralink в мозге удалось с помощью мыслей перемещать курсор мыши по экрану. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, сообщило агентство Reuters.

Чип Neuralink одному из добровольцев вживили еще в декабре. Бизнесмен отметил, что пациент полностью восстановился после операции и показывает хорошие результаты.

«Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», - подчеркнул Маск.

Следующим этапом тестирования станет нажатие на кнопку мыши на расстоянии. По мнению предпринимателя, мозговой имплант демонстрирует многообещающие результаты.

Ранее Маск рассказал, что разработка Neuralink поможет восстанавливаться людям с травмами головного и спинного мозга. Он предположил, что благодаря импланту и специальным протезам у парализованных пациентов появится возможность снова двигаться.

Илон Маск Технологии
20 февраля 2024, 15:08
Бывшего главу Севастополя освободили под залог в Лондоне
РИА «Новости»
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Задержанного в Британии бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова освободили под залог, сообщил судья Королевского суда лондонского района Сазерк. Об этом сообщил «Коммерсант».

Суд приступит к рассмотрению дела 10 марта 2025 года. Ближайшее предварительное слушание состоится 5 марта.

По условиям залога, Овсянников должен сдать властям российский и британский паспорта, оставаться дома с 21:00 до 05:00, носить электронный браслет, каждый день отмечаться в полицейском участке района Брикстон в Лондоне. Помимо этого, он не должен выезжать за границу, оформлять нужные для этого документы и даже приближаться к вокзалам, портам и аэропортам. Судья продлил действие перечисленных условий залога.

Дмитрия Овсянникова задержали в конце января в его лондонском доме. По данным СМИ, его заподозрили в нарушении санкционного режима и «отмывании денег». Российское посольство в Лондоне потребовало объяснений от британского МИД.

Лондон Паспорта Суд Севастополь Деньги
20 февраля 2024, 14:16
«Отбросим все иллюзии». Лукашенко призвал белорусов «ментально» готовиться к войне
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения возможной третьей мировой войны и призвал готовиться к ней «ментально и стратегически». Его слова привело БелТА.

Глава государства выступил на совещании с руководящим составом органов системы обеспечения национальной безопасности.

«Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта», - подчеркнул Лукашенко.

Он указал на тенденцию роста числа горячих точек. По словам белорусского лидера, военная сила вернулась в число «главных инструментов мировых центров решения вопросов». Очередным этапом экспансии на восток стало вступление Финляндии в НАТО. В альянс втянут Грузию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

«И все это будет по сценарию Украины», - добавил Лукашенко.

В противостояние Запада и Востока «всеми правдами и неправдами» хотят втянуть Белоруссию, считает президент.

Он также выразил мнение, что Запад готовит крупную провокацию против польского населения. Но виноватыми в этом выставят Россию и Белоруссию.

Белоруссия Войны Запад
20 февраля 2024, 13:37
Запад уличили в подготовке провокаций против жителей Польши, чтобы обвинить Россию
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Запад готовит крупную провокацию против населения Польши. Однако виноватыми попытается выставить Россию и Белоруссию, сообщило БелТА.

«Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Белоруссию», - предупредил Лукашенко.

Глава республики добавил, что польские власти пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников. В ход пускают все меры: и шантаж, и подкуп, даже угрозы родным. Запад хочет заполучить «более эффективных» людей.

Лукашенко также рассказал, что страны НАТО разместили у границы России и Белоруссии тысячи бронемашин , сотни единиц авиатехники и десятки тысяч военнослужащих. Президент призвал подчиненных максимально подготовиться к нейтрализации рисков и угроз. Ранее спецслужбы Белоруссии уже задержали нескольких человек, готовивших диверсии на украинской границе.

Разведка Белоруссия Россия Запад НАТО Польша
20 февраля 2024, 13:28
Россия продолжит развивать отношения с КНДР — Кремль
Unsplash
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Россия сосредоточится на развитии отношений с соседними странами, в том числе КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Северная Корея - это наш сосед, близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею», - сказал он.

Дмитрий Песков подтвердил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили российский автомобиль Aurus. По его словам, политик увидел машину во время визита на космодром Восточный, и она ему понравилась.

Ким Чен Ын приезжал на Дальний Восток в сентябре 2023 года. Он обсудил с российскими властями двустороннее сотрудничество, в том числе в области строительства космических спутников , ситуацию в регионе и мире. После переговоров политик пригласил президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Дипломатия Северная Корея Ким Чен Ын Дмитрий Песков Международные отношения Россия КНДР

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