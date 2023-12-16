«Ожидаем позитивные шаги». Турция закончила переговоры о покупке американских истребителей

Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщил телеканал CNN Türk.

Речь идет о закупке 40 самолетов F-16 Block 70 и получении 79 комплектов для модернизации истребителей.

«Ожидаем, что будут предприняты позитивные и конкретные шаги и как можно скорее начнется этот процесс», - сказал Гюлер.

Самый важный вопрос в процессе закупок заключается в том, чтобы союзники не вводили друг другу санкции, отметил турецкий министр. В планах закупить 40 самолетов на первом этапе, а затем еще 20. По словам Гюлера, это позволит усилить Североатлантический альянс, куда входит Турция, в решительной борьбе с терроризмом.

«Наша цель - всеми силами работать над тем, чтобы наша оборонная промышленность, которая имеет огромное влияние и за которой с завистью следят в мире, двигалась еще дальше», - заключил Гюлер.

Ранее США направили истребители Греции, но задержали поставки F-16 Турции несмотря на то, что страна уже за них заплатила. Государство тогда заявило, что продолжит переговоры с американской стороной.