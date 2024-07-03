03 июля 2024, 22:18

«Озеро костей». В Гималаях нашли сотни скелетов на берегу горного водоема

Freepik
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Ученые почти разгадали тайну озера Роопкунд в Гималаях, заполненного скелетами европейцев. Там они нашли около 500 останков. Об этом сообщило издание The Sun.

Горное озеро расположено на высоте почти пять тысяч метров над уровнем моря в индийском штате Уттаракханд, который граничит с Непалом. О нем узнали в 1942 году. Озеро обнаружил британский рейнджер.

Берег ледникового озера усеивают человеческие кости, причем увидеть их можно только один месяц в году, когда сходит снег. По оценкам исследователей, там находится около 500 скелетов. Также они предполагают, что рядом с озером могут находиться еще 400 неоткрытых человеческих останков.

Ученые предположили, что останки принадлежат паломникам. Кроме того, по одной из легенд король Джасдхавал из Каннауджа взял своих танцовщиц и беременную жену в дорогу, чтобы посетить святилище Нанда Деви. В дороге они попали под сильный град и погибли у озера, медленно превратившись в скелеты.

По другой версии, погибшие - местные жители, вернувшиеся с войны, или вторгшиеся в страну японцы.

Ученые уже проанализировали ДНК 37 скелетов, выяснив, что большинство людей умерли около 1000 лет назад, а некоторые, возможно, в XIX веке. По мнению антрополога Кэтлин Моррисон из Пенсильванского университета, местные жители сложили в озеро останки греческих поселенцев.

Ранее в Китае нашли шеститонный саркофаг в мавзолее первого императора Шихуанди.

Исследования Индия Европа Ученые
03 июля 2024, 21:51
«Абсолютно нет». Байден не откажется от участия в выборах
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед выборами, которые пройдут в ноябре. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировалоРИА «Новости».

Действующий президент США Джо Байден не рассматривает возможность выхода из избирательной кампании перед выборами, которые пройдут в ноябре. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее процитировало РИА «Новости».

«Абсолютно нет. Думаю, вы слышали это напрямую от его предвыборного штаба», - сказала она.

Жан-Пьер также дала отрицательный ответ на вопрос о том, есть ли в планах Байдена вариант ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.

Представительница Белого дома объяснила неудачное выступление президента США на предвыборных дебатах «сочетанием простуды и джетлага». По ее словам, такое случается с каждым, поэтому Байден не планирует сниматься с гонки.

Телевизионные дебаты Трампа и Байдена состоялись 27 июня в эфире канала CNN. Большинство экспертов отметили, что для американского лидера они завершились полным провалом.

США Белый дом в США Джо Байден Выборы
03 июля 2024, 20:34
Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин пообещал посетить Турцию и принять участие в переговорах с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом он ответил на приглашение турецкого коллеги во время беседы в Астане, сообщил «Интерфакс».

«Обязательно приеду», - сказал Путин.

Эрдоган заявил, что ждет его в «самое кратчайшее время». А президент России поблагодарил турецкого лидера за приглашение.

Путин и Эрдоган встретились на полях саммита ШОС в Астане 3 июля. Глава государства признался, что давно не видел президента Турции лично, хотя контактируют лидеры стран регулярно.

Российско-турецкие отношения, подчеркнул Путин, развиваются, несмотря на мировые сложности. Реализация совместных проектов идет по графику и без сбоев, заметил президент России.

Саммиты Турция Реджеп Эрдоган Международные отношения Россия Переговоры Владимир Путин ШОС
03 июля 2024, 19:56
Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил российского коллегу Владимира Путина вновь посетить страну в ноябре 2024 года, на что он ответил согласием. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча Токаев и Путина состоялась вечером 3 июля в президентском центре Казахстана. На ней глава республики предложил Путину вновь приехать в страну и совместить визит с заседанием Высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности.

«Полагаю, это необходимо для поддержания набранного темпа сотрудничества между Россией и Казахстаном. Надеюсь увидеть Вас еще раз в нашей стране, теперь уже с государственным визитом», - обратился Токаев к Путину.

Российский президент поблагодарил коллегу за приглашение и согласился, что поездку рациональнее осуществить в сроки проведения саммита ОДКБ.

«Благодарю за приглашение. Безусловно, оно принимается. Хочу напомнить, что Россия и Казахстан председательствуют в БРИКС, СНГ, ОДКБ и ШОС. Будем помогать друг другу и поддерживать», - добавил он.

Ранее Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Казахстан Россия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
03 июля 2024, 18:01
Путин на встрече с Си назвал партнерство России и Китая гарантом стабильности в мире
РИА «Новости»
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Всеобъемлющее и стратегическое партнерство России и Китая переживает свой лучший период в истории. Построенное на принципах равноправия взаимодействие стало главным стабилизирующим фактором на международной арене. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что отношения России и Китая не направлены против других мировых игроков.

«Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. <…> Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», - заявил российский лидер.

Он добавил, что сейчас основные усилия двух стран направлены на реализацию плана о ключевых направлениях экономического сотрудничества до 2030 года. Главы двух держав подписали документ в марте 2023-го во время визита Си Цзиньпина в Москву.

Глава КНР согласился с президентом России, что все ранее достигнутые договоренности реализуются в полном объеме, а многоплановое сотрудничество идет по намеченному курсу, несмотря на всю сложность международной обстановки.

«Нам необходимо сохранить приверженность дружбе навеки, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальную ценность китайско-российских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества, прилагать неустанные усилия по защите наших законных прав и интересов, а также основных норм международных отношений», - заявил Си Цзиньпин.

Саммит ШОС начался в Астане в среду, 3 июля и продлится до вечера четверга. По его итогам участники подпишут 24 документа и совместную декларацию, подтверждающую принципы единства и добрососедства между государствами.

В первый же день Путин провел ряд встреч с главами государств. В частности, обсудил взаимное сотрудничество, ситуацию в регионе и мире с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Международные отношения Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин

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