«Отвратительно». Маска возмутили обвинения за высказывания в Сети в Британии

«Отвратительно», - написал Маск.

Так он отреагировал на сведения, согласно которым в Соединенном Королевстве за год вынесли 1696 обвинительных приговоров за высказывания в Сети. При этом в России с 2008 по 2017 годы осудили всего 98 человек за незаконные публикации в интернете.

Ранее Маск прокомментировал данные о рождаемости в странах Евросоюза. Предприниматель заявил о вымирании европейского населения. Также бизнесмен предупредил о неизбежном демографическом кризисе в ЕС.