«Отвратительно и запрещено законом». Песков высказался по поводу открытия Игр в Париже

Представитель Кремля признался, что не смотрел целиком трансляцию, лишь «выжимки».

«Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты. <…> Это отвратительно, а главное - это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», - подчеркнул Песков.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля в Париже у Эйфелевой башни. В Сети обсуждают участие в мероприятии трансвеститов* и других ЛГБТ*-персонажей. В СМИ отметили, что церемония открытия показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза.