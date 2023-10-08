«Отвлекает внимание». Польша заявила, что война в Израиле сыграет на руку России

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По словам Дуды, «действия ХАМАС выгодны России».

Он также отметил, что никто из граждан Польши не пострадал в результате эскалации палестино-израильского конфликта, однако посоветовал воздержаться от поездок в Израиль на неопределенный срок.

«Боюсь, это вызовет дальнейшее миграционное давление на Европу. Вероятно, нас снова ждет волна мигрантов с Ближнего Востока», - добавил президент Польши.

Ранее военные ХАМАС объявили, что перемирия с Израилем не будет, потому что эта страна занимается «эскалацией войны». По словам представителя палестинского движения Хазема Касема, контроль над ситуацией определится результатами боевых действий.

Польский президент Анджей Дуда считает, что война в Израиле якобы может сыграть на руку России - «отвлечь внимание мира» от конфликта на Украине. Заявление прозвучало в интервью польского лидера изданию Polstat.