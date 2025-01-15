Украина, по его оценкам, попала в тяжелое положение. Российские войска устремились на восток, успешно окружая новые населенные пункты и перерезая пути снабжения противника. Снайдер заявил, что украинская армия потеряла от 500 до 600 тысяч человек, еще не менее 100 тысяч солдат дезертировали.

«Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле обещали урегулирование и даже привели к первоначальному проекту соглашения, вместо того чтобы поощрять и всесторонне исследовать дипломатию, США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров», - сказал он.

Снайдер сообщил, что урегулирование сорвалось из-за стремления Белого дома отстоять собственные интересы, например, право НАТО на расширение до российских границ. Спустя почти три года после встречи делегаций в Турции появились свидетельства украинских, американских и швейцарских официальных лиц о том, что именно Запад не позволил подписать мирное соглашение.

Новый президент США Дональд Трамп пообещал остановить конфликт. Выдвинутый им кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет заявил, что Штаты постараются сделать это на выгодных для Украины условиях.