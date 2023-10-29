Ответ России на воровство ее замороженных активов раскрыли в Госдуме

«Ряд политиков в Европе вновь начали разговоры о воровстве заблокированных активов нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Украины за их счет. От Российской Федерации такое решение потребует симметричного ответа», - написал он.

Володин отметил, что при таком развитии ситуации недружественные страны лишатся гораздо больших средств, чем замороженные на их территории российские активы.

Евросоюз уже потратил более 85 миллиардов евро на поддержку Украины с 2022 года, заметил он. И для обычных европейцев, по его словам, эта помощь обошлась очень дорого.

«Сама ситуация в Европе сильно ухудшилась. Итог: на смену выступающим за войну до последнего украинца политикам приходят люди, которых интересуют внутренние проблемы», - заключил Володин.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС направит Украине часть доходов от заблокированных активов России.