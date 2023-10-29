29 октября 2023, 10:06

Ответ России на воровство ее замороженных активов раскрыли в Госдуме

РИА «Новости»
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Россия симметричным образом ответит на воровство ее замороженных иностранных активов. Об этом в Telegram-канале заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Ряд политиков в Европе вновь начали разговоры о воровстве заблокированных активов нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Украины за их счет. От Российской Федерации такое решение потребует симметричного ответа», - написал он.

Володин отметил, что при таком развитии ситуации недружественные страны лишатся гораздо больших средств, чем замороженные на их территории российские активы.

Евросоюз уже потратил более 85 миллиардов евро на поддержку Украины с 2022 года, заметил он. И для обычных европейцев, по его словам, эта помощь обошлась очень дорого.

«Сама ситуация в Европе сильно ухудшилась. Итог: на смену выступающим за войну до последнего украинца политикам приходят люди, которых интересуют внутренние проблемы», - заключил Володин.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС направит Украине часть доходов от заблокированных активов России.

Россия Евросоюз
29 октября 2023, 20:14
Уволенный в Киеве таксист обратился к украинцам на русском языке
Unsplash
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Таксист, которого уволили после языкового скандала в Киеве, записал видеообращение. В нем мужчина поблагодарил всех за поддержу, сообщило местное издание «Страна.ua».

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня, сидя дома», - сказал он.

Украинец отметил, что не прячется и продолжает жить у себя дома. В конце записи он произнес на русском языке: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Инцидент с таксистом произошел в Киеве несколько дней назад.

Водитель высадил двух пассажирок после их требования общаться с ними только по-украински. Ролик в Сети опубликовал одна из женщин. Таксист не стал поддаваться на их провокации, сказал, что отменяет заказ, и вынес вещи пассажирок из автомобиля.

Русский язык Такси Киев Украина
29 октября 2023, 19:19
Армия Израиля пресекла проникновение в страну радикалов из Газы
Global Look Press
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Израильские военные предотвратили проникновение в страну представителей палестинских радикалов из сектора Газа через КПП «Эрез». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля, действующие рядом с погранпереходом „Эрез“, выявили группу террористов, которые выходили из шахты туннеля в секторе Газа», - заявили в пресс-службе.

По данным ЦАХАЛ, израильские солдаты вступили в бой с террористами. Часть из них ликвидировали.

За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 целям движения ХАМАС в секторе Газа. Военные продолжают расширять зону наземных операций. Под огнем оказались оперативные командные и наблюдательные пункты, а также установки для запуска противотанковых ракет.

Представитель Минздрава Газы Ашраф аль-Кудру отмечал, что в результате израильских атак в анклаве погибли уже более четырех тысяч человек. Это число продолжает расти.

Израиль Терроризм
29 октября 2023, 19:16
Тела 45 погибших горняков нашли в шахте в Казахстане после пожара
РИА «Новости»
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Последнего выжившего шахтера после взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области продолжают искать спасатели. Тела 45 погибших горняков уже обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что поиски перевели на круглосуточный режим. Специалисты осматривают два участка, расположенных на расстоянии шести километров друг от друга.

Спасатели осматривают все тоннели, где могли укрыться горняки. К поискам присоединился глава ведомства Сырмыр Шарихманов.

В ходе осмотра шахт специалисты установили, что взрыв и пожар повредили оборудование горняков и вентиляцию. Очагов горения спасатели не нашли. Счетчики показали минимальное содержание газа в воздухе. Работы продолжатся до тех пор, пока не найдут всех, кто находился под землей.

Пожар в шахте произошел в минувшую субботу, 28 октября. Предварительной причиной возникновения огня назвали взрыв газа. В момент детонации под землей находились 252 шахтера, из которых 205 успели вывести на поверхность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье, 29 октября, днем общенационального траура по погибшим горнякам. Он отстранил от работы руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» , которой принадлежала шахта, и поручил провести проверку соблюдения требований безопасности.

Казахстан Пожары Взрывы
29 октября 2023, 19:06
Взрывы прозвучали в Киевской области
РИА «Новости»
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Взрывы услышали в Киевской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua»

Ранее власти региона объявляли воздушную тревогу, которую отменили через час. В Киеве предупреждений об угрозе с воздуха не звучало.

После этого сирены сработали отдельно в районе поселка Макаров в окрестностях Киева.

Также ряд взрывов зафиксировали в Хмельницкой области. По данным онлайн-карты Минцифры, сирены об опасности ударов с воздуха включали в Черкасской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях страны.

Минувшей ночью взрывы раздались в украинском Днепропетровске. Власти области объявили воздушную тревогу, призвав людей проследовать в ближайшие укрытия. Также воздушная тревога звучала днем 28 октября на всей территории Украины.

Взрывы Киев Украина

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