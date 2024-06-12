«Ответ на любую угрозу». В США испугались визита российских кораблей на Кубу

По его словам, таким образом президент России Владимир Путин просигнализировал Западу, с какими последствиями тот столкнется в случае продолжения стратегии вооружения Украины.

«Путин делает прямое заявление Западу - если США разместят свои ракеты на расстоянии 10-20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то он может ответить им тем же», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что время полета современных ракет из района Карибского бассейна до Вашингтона составляет не более 10 минут. У США не будет времени на принятие решения для защиты своей территории.

«У России есть ответ на каждую угрозу, которую им могут представить США», - отметил он.

Доктороу выразил мнение, что Россия и Куба в последнее время сильно сблизились.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты следят за группой российских военных кораблей , прибывших в порт Гаваны.