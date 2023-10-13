Ответ ЦАХАЛ на действия ХАМАС назвали жестоким и несоизмеримым с потерями Израиля

Читайте нас в:

«На мой взгляд, действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые вызваны нападением ХАМАС, приведшие к требованиям выселения более миллиона палестинцев в секторе Газа в другие части сектора, являются откровенным геноцидом мирного населения. Израиль отвечает несоизмеримо, более грубо и жестоко на удары ХАМАС», - заметил политолог.

Очевидно, что израильское руководство хочет защитить свое население. Однако нужно не забывать, что большая часть людей из сектора Газа непричастна к действиям ХАМАС.

«Мы видим разбитые кварталы, ковровые бомбардировки, удары фосфорными бомбами, которые запрещены во всем мире. Израиль действует как Украина, которую мы уже называем террористическим государством», - сказал Михайлов.

Он предположил, что Израиль, возможно, неслучайно, пропустил нанесение удара по своим территориям.

«Может, они специально прохлопали, для того чтобы забрать остатки палестинского анклава под свой контроль, чтобы не было вообще никаких автономий?» - задался вопросом военный эксперт.

По его мнению, фактически сейчас идет зачистка территорий в секторе Газа.

«Потерпят ли это арабские соседи Израиля? Мы видим, что на помощь Палестине (не ХАМАС), ее жителям готовы прийти миллионы арабов, добровольцев из Ирака, Йемена. Это все ведет к большому конфликту», - выразил уверенность собеседник «360».

Он допустил, что Израиль «позволяет себе столь нечеловеческие методы противодействия палестинским боевикам», поскольку опирается на помощь США и Великобритании.

Михайлов напомнил, что международное сообщество уже выносило решение о том, что должно появиться такое самостоятельное государство, как Палестина.

«Израиль и его союзники - против. Были громкие заявления о том, что нужно сделать столицей Израиля Иерусалим. Этого не будет, арабы этого не допустят. Такая вседозволенность израильских военных не будет прощена», - заключил он.

Ранее СМИ написали о том, что ЦАХАЛ применял в Ливане и секторе Газа запрещенные международными конвенциями снаряды с белым фосфором.