28 марта 2024, 06:23

Отвечавшего за подготовку ВСУ главу Еврокорпуса со скандалом сняли с должности

РИА «Новости»
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Командира Еврокорпуса польского генерала Ярослава Громадзиньского отправили в отставку. Служба военной контрразведки начала проверку в отношении него, сообщило РИА «Новости».

Ярослава Громадзиньского уволили и выслали на родину. На своем посту он отвечал в том числе за подготовку украинских военных. Служба военной контрразведки объявила, что получила об офицере некоторые сведения, из-за которых инициировала контрольное производство по проверке безопасности информации. На пост главы Еврокорпуса оперативно назначат другого военного.

«Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, - это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными», - сказал экс-командир польского спецподразделения Grom Роман Полько.

Стало известно о смерти другого польского офицера - бригадного генерала армии Польши Адама Марчака. Оперативное командование заявило, что это произошло по естественным причинам. Некоторое время он служил замначальника штаба Еврокорпуса.

Отставки Евросоюз Польша Армия
28 марта 2024, 04:48
Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в Crocus City Hall — Шольц
РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не обладали информацией о планах террористов по подготовке теракта в Crocus City Hall. Об этом он заявил журналисту газеты Märkische Allgemeine Zeitung.

«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», - заявил он.

Он также добавил, что политика американского правительства заключается в том, что предупреждать другие страны, когда они получают подобную информацию.

Ранее «360» собрал информацию о террористах , напавших на посетителей в Crocus City Hall, а также об их пособниках. Исполнители теракта - граждане Таджикистана. Среди новых фигурантов дела - их соотечественник со своим братом, имеющие российское гражданство, а также уроженец Киргизии, у которого также имеется паспорт РФ.

Кроме того, глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что одного из участников группы в Telegram, где вербовали радикалов, совершивших теракт в Crocus City Hall, выдворят из России. За нарушение миграционного ему также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не обладали информацией о планах террористов по подготовке теракта в Crocus City Hall. Об этом он заявил журналисту газеты Märkische Allgemeine Zeitung.

Германия Терроризм Россия Олаф Шольц Москва Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 03:34
Во Франции похвалили украинцев за теракт в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Французская журналистка Анн Нива прокомментировала теракт в подмосковном Crocus City Hall, восхитившись «мастерством» Украины в организации массового убийства мирных людей. Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.

«Но все же следует сказать, что если это шаг со стороны украинцев, то это абсолютно мастерский ход!» - заявила она.

Нива также напомнила о том, что ранее Украина взяла на себя ответственность за убийство дочери российского философа Александра Дугина летом 2022 года. Помимо этого, ее впечатлило и то, что теракт в Красногорске «по числу жертв наиболее кровавый за 20 лет».

Также журналистка отметила, что российские власти жестко настроены по отношению к террористам, не проявляя к ним никакой терпимости.

Ранее жительница Липецка в социальных сетях объяснила свое циничное заявление о нападении террористов на Crocus City Hall, сделанное во время онлайн-стрима, тем, что она якобы на тот момент находилась в нетрезвом состоянии.

Терроризм Журналистика Европа Франция Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 03:26
США выдали России обвиняемого в истязании дочери
РИА «Новости»
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США выдали России мужчину, которого обвинили в жестоком обращении со своей дочерью в 2019 году. Его доставили в Москву, сообщила пресс-служба МВД РФ.

«В результате успешных оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставили Алексея Смирнова, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании дочери», - указали в сообщении.

США Дети Россия Москва
27 марта 2024, 22:38
В Латвии объявили российского дипломата персоной нон грата
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Латвии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата, решив выдворить его из страны. Об этом сообщили на сайте республиканского дипведомства.

«Министр иностранных дел Латвийской Республики Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из дипломатов посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля», - сказано в заявлении.

В латвийском МИД объяснили свое решение якобы неким «недопустимым и провокационным публичным выступлением» со стороны российского дипломата. Сегодня, 27 марта, временного поверенного в делах Олега Зыкова вызвали в дипведомство прибалтийской страны, чтобы выразить ему протест.

В российском МИД обещали ответить на решение латвийских властей.

Ранее россиян предупредили о рисках при поездках за границу , советуя при их планировании тщательно все взвесить и навести справки о пребывании в той или иной стране. Это связано с тем, что в более чем в 100 странах существует риск ареста по запросу США, а в странах Евросоюза ограничили ввоз личных вещей и машин, пояснили в МИД РФ.

Дипломатия Латвия Россия МИД РФ

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