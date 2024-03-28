Отвечавшего за подготовку ВСУ главу Еврокорпуса со скандалом сняли с должности

Ярослава Громадзиньского уволили и выслали на родину. На своем посту он отвечал в том числе за подготовку украинских военных. Служба военной контрразведки объявила, что получила об офицере некоторые сведения, из-за которых инициировала контрольное производство по проверке безопасности информации. На пост главы Еврокорпуса оперативно назначат другого военного.

«Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, - это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными», - сказал экс-командир польского спецподразделения Grom Роман Полько.

Стало известно о смерти другого польского офицера - бригадного генерала армии Польши Адама Марчака. Оперативное командование заявило, что это произошло по естественным причинам. Некоторое время он служил замначальника штаба Еврокорпуса.