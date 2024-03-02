Отсутствию запрета на российский газ в пакете санкций ЕС нашли объяснение

По ее словам, все ограничения должны работать на тех, кто их вводит, а не наоборот.

«Чтобы вводить санкции в Евросоюзе, нужно единогласие и общий подход. Каждый должен поддержать конкретную меру. И это одна из причин, почему нет ограничений против российского газа. Мы ввели 13-й пакет санкций, но сырьевые товары находятся в свободном доступе, так как ограничения должны нести понятый посыл, кто этого заслуживает», - сказала Симсон.

Послы стран Евросоюза согласовали очередной, 13-й санкционный пакет против России. В него вошли порядка 200 физических и юридических лиц, однако секторальных ограничений там не оказалось.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отмечал, что Запад уже исчерпал возможности санкционного давления.