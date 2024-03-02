02 марта 2024, 15:41

Отсутствию запрета на российский газ в пакете санкций ЕС нашли объяснение

РИА «Новости»
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В ЕС не приняли запрет на поставки российского газа из-за разногласий среди стран — членов сообщества. Об этом на пресс-конференции рассказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, все ограничения должны работать на тех, кто их вводит, а не наоборот.

«Чтобы вводить санкции в Евросоюзе, нужно единогласие и общий подход. Каждый должен поддержать конкретную меру. И это одна из причин, почему нет ограничений против российского газа. Мы ввели 13-й пакет санкций, но сырьевые товары находятся в свободном доступе, так как ограничения должны нести понятый посыл, кто этого заслуживает», - сказала Симсон.

Послы стран Евросоюза согласовали очередной, 13-й санкционный пакет против России. В него вошли порядка 200 физических и юридических лиц, однако секторальных ограничений там не оказалось.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отмечал, что Запад уже исчерпал возможности санкционного давления.

Газ Санкции Россия Евросоюз
02 марта 2024, 16:37
Санду указала на шанс воссоединения двух берегов Днестра
Global Look Press
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Начало переговоров Молдавии о вступлении в Евросоюз станет отличной возможностью для объединения двух берегов Днестра ради общего будущего. Об этом на конференции после возложения цветов в память о погибших в Приднестровском конфликте заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Молдавия находится на распутье. Решение о начале переговоров по вступлению в ЕС станет для страны историческим шансом, чтобы объединить людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все необходимые усилия для мирного воссоединения страны», - сказала она.

Санду выразила слова благодарности военным и правоохранителям, которые обеспечивают стабильную обстановку внутри страны.

«Живущим на обоих сторонах Днестра людям совершенно нечего делить. Они ценят свободу и мир», - добавила президент.

В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.

Молдавия Россия Переговоры Приднестровье
02 марта 2024, 15:20
Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране
Global Look Press
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Единственное новостное агентство Аргентины Télam прекратит свое существование. Об этом на открытии сессии парламента заявил президент страны Хавьер Милей.

Глава государства объяснил, что информационный ресурс пропагандировал политику бывшего президента страны Кристины Киршнер.

«Мы закрываем новостное агентство Télam, которое использовалось как средство пропаганды киршнеризма на протяжении нескольких десятилетий», - сказал он.

Милей также напомнил, что собирается отдать все государственные СМИ на управление в частные руки.

Ранее Милей объявил, что в 2024 году страны Латинской Америки соберутся на всеобщий саммит в поддержку Украины. Место проведения и состав участников пока что неизвестны.

Он отмечал, что Аргентина приветствует участие в союзах со странами, которые защищают свободу. В качестве примера он привел Украину, Израиль и США.

Аргентина Журналистика
02 марта 2024, 15:04
Белый дом извинился перед властями Ирака за удар по его территории
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Американские власти извинились перед Ираком за удар по его территории 3 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД страны Фуада Хусейна.

Дипломат обратил внимание, что Вашингтон заранее не предупреждал о планируемых ударах.

«Официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией», - отметил Хусейн.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби извинился перед властями Ирака. Он назвал ошибкой тот факт, что Багдад не уведомили об атаке.

США 3 февраля поразили более 80 целей, принадлежащих КСИР и связанным с ним формированиям в Ираке и Сирии. Таким образом они отреагировали на удар по американской базе в Иордании.

Также Центральное командование Пентагона заявило о ликвидации на иракской территории командира «Катаиб Хезболлах».

В военном ведомстве добавили, что удар был односторонним.

США Ирак
02 марта 2024, 14:48
Слухи о коме пропавшей после операции Кейт Миддлтон назвали феноменальной выдумкой
Global Look Press
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Супруга принца Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не появлялась на публике после того, как в середине января ей провели операцию на брюшной полости. После выписки из больницы Кенсингтонский дворец выпустил только одно сообщение, что принцесса вернулась домой в Виндзор для восстановления. Долгое отсутствие королевской особы породило слухи о ее состоянии. Об этом сообщило издание The Herald.

Еще за день до выписки Кейт Миддлтон из больницы испанская журналистка Конья Кальеха со ссылкой на источники заявила, что принцессе проводили операцию по удалению матки. По ее словам, вмешательство прошло не очень хорошо и врачам пришлось подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Это были серьезные осложнения, которых никто не ожидал. Ее жизнь была в большой опасности», - заявила Кальеха.

Эта версия быстро привлекла внимание и разрослась до того, что начали циркулировать слухи, что Кейт Миддлтон находится в коме.

Пресс-секретарь принцессы напомнила, что еще в первом же заявлении указали, что она не появится на публике до Пасхи, которая пройдет в Великобритании 31 марта «Кенсингтонский дворец предоставит новую информацию, как только произойдет что-то важное», - добавила собеседница журналистов.

Отвечая на вопрос о слухах, которые касаются здоровья принцессы она назвала их «феноменальной выдумкой», добавив, что статус и природная английская вежливость не позволяют подобрать других слов.

Кейт Миддлтон выписали из больницы 30 января. На больничной койке она провела две недели. Пока супруга проходила лечение принц Уильям передал дочку и двух сыновей родителям принцессы и ее брату.

После возвращения Миддлтон из больницы он снял с себя часть королевских обязанностей, чтобы помочь жене во время восстановления. Какую именно операцию перенесла Кейт Миддлтон, что для восстановления требуется столь долгое время - неизвестно.

Великобритания Больницы Врачи Королевская семья Британии

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