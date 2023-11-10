Отсутствие военных успехов вынудило Зеленского повысить градус обещаний

«Киевский режим и Зеленский отчаянно обещают Западу успехи на поле боя, но прошлые обещания так и не сбылись. Из-за этого доноры начали вибрировать», - сказал Песков.

Официальный представитель Кремля выразил мнение, что в этой ситуации Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус красноречия, чтобы убедить спонсоров в обязательном выполнении задач на поле боя.

Зеленский заявлял, что ВСУ продолжат наступление в 2024 году. По его словам, у военных «есть план».

Ранее Песков сравнил Украину с тянущим повозку ослом , который шагает за висящей перед ним морковкой. Так пресс-секретарь оценил информацию о вероятных переговорах по членству страны в Евросоюзе.