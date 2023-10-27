«Израиль может выиграть войну сегодня. Я даю вам формулу. Премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху, если Вы меня слушаете, то слушайте внимательно», - сказал он.

Экс-разведчик посоветовал Израилю выступить в роли спасителя палестинского народа. Он предложил прекратить удары по сектору Газа, публично призвать боевиков к перемирию, пропустить в анклав гуманитарные грузы из всех стран мира и предложить ХАМАС сесть за стол переговоров о судьбе заложников и заключенных. Скотт Риттер заявил, что это загонит противника в ловушку и вынудит признать израильское государство.

Он объяснил, что движение ХАМАС построили на идеологии сопротивления. По мнению Скота Риттера, Израиль политически проиграл войну, потому что действовал по сценарию боевиков - пытался их уничтожить.

Политолог и журналист Юрий Светов допустил, что сектор Газа постигнет судьба Нагорного Карабаха - жителей изгонят. По его мнению, в ближайшее время Израиль не пойдет на переговоры.