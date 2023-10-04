Отсутствие дефицита в России возмутило жителей Германии

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«Санкции, которые Запад ввел против России, были направлены на то, чтобы настроить население против президента [России Владимира] Путина. Но военные действия на Украине до сих пор едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян», - написало издание.

Официально санкции не были направлены против населения России, но на Западе ожидали, что рестрикции и их последствия прочувствуют все граждане страны. Была надежда, что Россия «катапультируется» в потребительский мир позднего Советского Союза после исчезновения с российского рынка западных брендов. Но этого не случилось.

Российские потребители сохраняют ощущение «нормальности» - и в значительной степени благодаря присутствию немецких товаров на внутреннем рынке РФ, добавили в издании.

Кисломолочную продукцию Actimel в России будут выпускать под новым брендом Actimuno. Стандарты производства, рецептура и вкусовые качества продуктов останутся прежними, изменится только дизайн упаковки и название.