Отставной генерал НАТО назвал условие, чтобы Россия пошла на переговоры с Украиной

К такому выводу Куят пришел, проанализировав интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он напомнил слова Путина о том, что Россия всегда была готова к переговорному процессу. И это остается неизменно сейчас.

«Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины - военной поддержки», - подчеркнул Куят.

Также отставной генерал обратил внимание на еще одну важную деталь - а именно провал договоренностей, которых стороны смогли достичь на переговорах в Стамбуле.

Путин в интервью Карлсону подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа, добавил он.